'TIGER 미국테크TOP10 ETF' 순자산 5000억원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋자산운용은 'TIGER 미국테크TOP10 INDXX 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 5000억원을 넘어섰다고 24일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 23일 종가 기준 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF 순자산은 5170억원이다. ETF는 지난 4월9일 상장해, 4개월 보름만에 순자산 5000억원을 넘었다. 개인이 3861억원 순매수하며 ETF 순자산 성장을 견인했다.

TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF는 미국 기술주를 대표하는 나스닥 거래소 시가총액 상위 10개 기업에 투자한다. 특히 콘텐츠, 클라우드, 전자상거래, 자율주행, 반도체 등 지속성장이 기대되는 우량주만 선별해 집중 투자한다.

ETF 추종지수는 INDXX US Tech Top10 Index다. 7월말 기준 지수 구성종목은 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 페이스북, 테슬라, 엔비디아 등이다.

권오성 ETF마케팅부문 권오성 상무는 "투자자는 시가총액이 나스닥100 절반 가까이 차지하는 10개 종목을 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF로 손쉽게 투자 가능하다"며 "미래에셋은 투자자가 중장기적으로 편안하게 투자할 수 있는 상품을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

한편 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF는 장기투자 관점에서 연금상품으로 활용해 절세 효과를 누릴 수 있다. ETF는 거래세가 면제되며, 연금계좌에서 거래할 경우 매매차익 및 분배금에 대한 과세는 연금수령 시 연금소득세로 저율 분리과세 된다.

