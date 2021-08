페어몬트 앰배서더 서울, 하이엔드 멤버십 VIP 프리빌리지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 VIP 고객을 위한 'VIP 프리빌리지 멤버십'을 출시했다고 24일 밝혔다.

페어몬트 앰배서더 서울의 VIP 프리빌리지 멤버십은 프리미엄, 골드, 블랙 3가지 타입으로 구성된다. 멤버십 타입에 따라 스위트 객실 1박 숙박권을 포함해 모던 유러피안 레스토랑 마리포사 코스 요리 및 스펙트럼 레스토랑 뷔페 식사권, 도심의 야경 뷰와 함께 즐길 수 있는 M29의 칵테일 이용권, 더 아트리움 라운지의 하이티 앳 페어몬트 이용권 등이 포함된다. 이외에도 각종 할인 혜택과 무료 바우처가 함께 제공돼 기존 호텔 멤버십과는 차별화된 다양한 혜택을 누릴 수 있는 것이 특징이다.

최상위 멤버십인 블랙은 연회비 1000만원에 달하는 최고가 멤버십으로 1박에 1500만원인 펜트하우스 1박 숙박권 등 페어몬트 호텔에서만 경험할 수 있는 럭셔리한 혜택을 포함하고 있다.

칼 가뇽 총지배인은 "페어몬트 앰배서더 서울은 서울 중심부의 랜드마크이자 명실상부한 국내 럭셔리 호텔로 자리 잡았고, 호텔 개관 이후 지속적으로 멤버십에 대한 문의가 쇄도하고 있다"며 "이번에 한정으로 출시되는 VIP 프리빌리지 멤버십으로 페어몬트만의 진정한 럭셔리를 경험하길 바란다"고 말했다.

