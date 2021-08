마켓컬리 "올 상반기 중소상공인 판매 매출 74% 성장"

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 마켓컬리에 상품을 공급하는 중소상공인의 올 상반기 매출이 지난해 같은 기간 대비 74% 증가했다고 24일 밝혔다. 매출성장률 10위 기업에도 모두 중소상공인이 올랐다.

마켓컬리는 올 상반기 상품공급 파트너사의 매출을 분석한 결과 중소상공인 파트너사의 상반기 매출은 지난해 같은 기간 대비 74% 성장했다고 말했다. 이는 코로나19 이전인 2019년 마켓컬리 입점 중소상공인 연 매출과 비교해도 50% 증가한 수치다.

중소상공인들이 코로나로 인해 극심한 매출 감소를 겪고 있지만 마켓컬리에 입점한 중소상공인들은 매출 증가를 보이며 성장하고 있다는 설명이다. 약 2000개의 마켓컬리 입점 업체 중 상반기 매출 상위 톱 3위는 모두 중소상공인이었다. 1위는 컬리의 대표 상품인 샤인마토, 조선향미 등을 취급하고 있는 도움푸드시스템이고 코로나19로 판로를 잃은 화훼 농가를 돕기 위해 시작한 농부의 꽃 등 농산물을 취급하고 있는 록야가 2위를 차지했다.

2020년 상반기 대비 매출 증가율이 높은 상위 10개 업체도 모두 중소상공인이었다. 이들 중 6개는 코로나19 시기인 2020년 이후 입점한 파트너사들이다. 상위 10개 업체의 평균 매출 증가율은 지난해 상반기 대비 860%에 육박한다. 가장 높은 매출 증가율을 보인 업체는 지난해 상반기 입점한 마이비로 전년 동기 대비 178배의 매출 증가를 보였다. '마이비밀'이라는 브랜드의 다이어트 도시락, 홈슐랭 도시락, 떡볶이, 아이스크림 등을 출시해 지난해 하반기보다 50% 넘는 매출액 증가를 보이고 있다. 마켓컬리 입점 중소상공인 중 25%는 이미 상반기에 지난해 연간 매출을 뛰어 넘는 매출을 달성한 것으로 나타났다.

올 상반기 마켓컬리의 신규 파트너사는 2020년 상반기 대비 2배 가량 증가했다. 이 중 98%가 중소상공인이다. 이들 신규 중소상공인의 입점으로 마켓컬리 전체 파트너사 중 중소상공인 거래처 비중은 96.2%로 지난 해 말 기준인 95.8%보다 0.4%포인트 상승했다.

김슬아 마켓컬리 대표는 "초기 마켓컬리에 입점했던 파트너사는 모두 중소상공인으로 지금도 좋은 상품을 고객에게 선보이기 위해 함께 노력하고 있다"며 "컬리의 성장에 늘 함께 해왔던 중소상공인들이 코로나19로 인한 어려움을 극복할 수 있도록 앞으로도 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

