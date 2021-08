전세계 TV 판매 2대 중 1대는 삼성·LG…상반기 점유율 50%

[아시아경제 김혜원 기자] 올해 상반기 전 세계에서 팔린 TV 2대 중 1대는 삼성전자와 LG전자 제품이었다. 두 회사의 글로벌 TV시장 점유율이 상반기 매출액 기준으로 50%를 넘었다. 삼성전자가 프리미엄 TV를 앞세워 16년 연속 세계 1위를 지킨 가운데 LG전자 올레드 TV 판매량이 급증하면서 양사의 점유율 격차는 줄었다.

24일 글로벌 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 상반기 글로벌 TV 판매량은 9911만대, 총 매출액은 542억8700만달러(약 63조6000억원)를 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교해 각각 7.4%, 36.1% 증가한 수치다.

같은 기간 삼성전자와 LG전자의 금액 기준 시장 점유율은 31%와 19%로, 합산 50%가 됐다. 특히 LG전자 점유율이 지난해 상반기 17%에서 올해 상반기 19%로 2%포인트 올랐다. 수량 기준 양사 점유율은 삼성전자 21.2%, LG전자 13.7%로 집계됐다.

올해 상반기 글로벌 TV시장은 주요 부품의 수급 문제와 원자재가 상승에도 초대형·프리미엄 제품 판매 호조가 호황을 견인했다. 프리미엄 제품으로 꼽히는 QLED TV와 OLED TV는 상반기에 각각 525만대, 273만대 판매됐다.

삼성전자는 올해 상반기에 2103만대의 TV를 판매했는데, 반기 기준 2000만대 돌파는 2016년 이후 5년 만이다. 특히 네오 QLED를 중심으로 한 삼성전자 QLED TV는 상반기에만 약 400만대가 팔렸다. 증가율이 46%를 넘는다. 일반적으로 성수기인 하반기 판매량이 상반기를 넘어서는 만큼 연간 1000만대 기록을 세울 것으로 보인다.

LG전자는 2분기 올레드 TV 출하량이 94만5600대로 역대 최대를 기록했다. 전년 동기 대비 3배 증가한 수치다. 그 덕분에 2분기 전체 TV시장에서 LG전자의 금액 기준 시장 점유율이 18.8%까지 올라 역대 2분기 최대 기록을 썼다. 이 같은 성장세는 LG 올레드 TV 평균판매단가(ASP)가 2000달러에 가까운 프리미엄 제품임을 감안하면 의미가 크다. 올해 2분기 LG 올레드 TV ASP는 1950.9달러(약 229만원)로 글로벌시장에 팔린 LCD TV ASP(512.3달러)의 4배에 가깝다.

전 세계적으로 LG전자를 포함해 총 19개 TV 업체에 이르는 글로벌 올레드 TV 진영이 분기 출하량 150만대 시대를 연 점도 주목할 대목이다. 2분기 이들 업체의 올레드 TV 출하량은 153만4000대로 전년 동기의 2.7배에 달했다. 옴디아는 지난해 365만대 수준이던 올레드 TV 시장이 약 70% 성장해 올해 610만대 규모를 이룰 것으로 전망하고 있다. 전체 TV시장의 연간 규모가 전년 대비 소폭 감소할 것으로 예상되는 것과는 정반대 행보다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr