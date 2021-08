노보텔 앰배서더 동대문, '추석 고메 박스' 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔&레지던스는 '2021 추석 선물 세트'와 '추석 고메박스'를 선보인다고 24일 밝혔다.

추석 선물 세트는 '노보텔 라이프 스타일 컬렉션' 침구 세트, 건표고버섯(흑화고), 트러플 세트, 호텔 상품을 담은 선물권 등이 준비된다.

'라이프 스타일 컬렉션'은 침구세트, 구스다운 이불 세트, 배스 로브&타월 세트 등을 구매할 수 있다. 육질이 두껍고 맛과 향이 뛰어난 흑화고 선물 세트와 블랙 트러플 오일&브루스케타가 포함된 트러플 세트는 인기 상품이다. 추석 선물 세트는 최소 3일 전 예약이 필수이며 9월22일까지 판매된다. 가격은 5만원부터 65만원까지 다양하다.

노보텔 앰배서더 동대문의 시그니처 상품인 고메박스도 추석 명절 메뉴로 만나볼 수 있다. 추석 고메박스는 차례상 또는 명절에 꼭 먹어야 할 메뉴로 준비된다. 메뉴는 각종 전, 조기구이, 소갈비찜, 궁중잡채 등 명절 대표 음식 10여 가지가 준비되며 이 중 5가지를 선택하여 이용할 수 있다. LA갈비, 소고기 볶음, 전복장과 같은 추가 메뉴를 함께 선택할 수 있으며 추가 금액은 5만원부터다.

추석 고메박스는 9월15일까지 예약이 가능하며 수령일로부터 최소 3일 전까지 예약이 필수다. 가격은 17만9000원부터다.

