[아시아경제 이승진 기자] 크라운제과가 지난 7월 선보인 'C콘칲 핫멕시칸할라피뇨'(이하 C콘칲)가 출시 한 달 만에 판매량 100만 봉지를 돌파했다고 24일 밝혔다.

C콘칲은 출시 첫 달 인기 제품 기준인 월 10억원 매출을 넘어서며 하반기 첫 인기 제품에 자리매김했다. 누적 매출은 약 13억원으로 집계됐다.

일반 스낵과 비교해 편의점 매출 비중이 상대적으로 높다는 점에서 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들로부터 인기를 얻었다는 분석이다. 여기에 C콘칲은 고소함과, 달달함, 매콤함을 동시에 즐길 수 있어 홈술 트렌드에 부합한 것으로 보인다.

크라운제과 관계자는 "고소함에 잘 어울리는 트렌디한 매운맛이 MZ세대 입맛에 적중한 결과"라며 "앞으로 다양한 익스텐션 제품을 선보여 고객 선택의 폭을 늘려나갈 계획”이라고 밝혔다.

