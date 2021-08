"왕홍 라이브로 중국에 K-뷰티 알려…누적 시청자 814만명 기록"

여성기업종합지원센터, 여성기업 5곳 中 진출 지원

'2021년 중국 유통망 입점 및 왕홍 프로모션' 사업

정윤숙 "코로나19 상황 극복, 재도약 기회되길"

[아시아경제 김보경 기자] 여성기업종합지원센터는 국내 K-뷰티 여성기업 5곳을 중국 시장에 홍보하기 위한 왕홍(인플루언서) 리뷰 라이브 방송을 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔다.

센터가 운영하는 '2021년 중국 유통망 입점 및 왕홍 프로모션'은 기초제품부터 마스크팩, 메이크업 제품 등 다양한 K-뷰티 여성기업의 중국 진출을 지원하는 사업이다. 사업에 선정된 ▲닥터프로젝트 ▲라라뷰티코스메틱 ▲봄트레이딩 ▲신시아뷰 ▲인핸스비를 대상으로 중국 최대 이커머스 티몰글로벌과 중국 메이판 그룹 자체몰 입점, 왕홍 리뷰 라이브 및 프로모션 라이브 등을 지원한다.

특히 오는 10월 중국 최대 명절인 국경절 맞이 왕홍 프로모션 라이브 방송이 예정돼있다. 지난 20일에는 사전 제품홍보를 위해 중국 SNS에서 50만의 팔로워를 보유한 뷰티·식품 분야 인기 왕홍 제시카(???)와 슈웬(徐雯)과 함께 참가기업 제품 34개 품목의 리뷰·홍보 라이브 방송을 진행했다.

라이브 방송 3시간 동안 814만명의 누적 시청자수와 50만명의 동시 접속자 수를 기록했다. 참가기업 대표들도 직접 출연해 제품을 소개하며 라이브를 시청 중인 중국 소비자들과 실시간으로 소통했다.

여성기업종합지원센터 측은 "중국 국경절 맞이 왕홍 프로모션 라이브 방송의 현지 홍보 효과와 판매실적을 높이고자 이번 리뷰 라이브를 기획했다"며 "리뷰 라이브의 결과와 현지 피드백을 적극 반영해 10월 왕홍 프로모션 라이브를 준비하겠다"고 말했다.

정윤숙 이사장은 "여성기업이 장기화된 코로나19 상황을 빨리 극복하고 재도약의 전환점이 될 수 있는 기회를 마련하고자 했다"면서 "여성기업의 성공적인 중국 진출을 위한 첫 단추로서 향후 K-뷰티를 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr