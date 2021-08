반얀트리 클럽 앤 스파 서울, '2021 추석 선물 세트' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 '2021 추석 선물 세트'를 24일부터 선보인다고 밝혔다.

이번 추석 선물 세트는 세 가지 카테고리로 구성된다. 한우, 와인, 샴페인, 과일 등 다양한 먹거리를 취향에 따라 선택할 수 있는 17종의 '반얀트리 선물 세트'와 반얀트리 서울의 프리미엄 디저트 브랜드 '몽상클레르', 스파 브랜드 '반얀트리 스파'의 대표 상품 등이다.

반얀트리 서울은 명절 선물로 꾸준히 사랑을 받는 한우 1++ 등급의 채끝, 안심, 살치살을 담은 ▲프리미엄 정육세트를 선보이며 프랑스 북부 지역의 유명 와인 산지 상파뉴의 드라피에 까르뜨 도르 브뤼를 비롯해 유기농 버진 엑스트라 올리브 오일, 스파게티, 히말라야 소금 등 프리미엄 식재료로 구성된 ▲반얀트리 스페셜 세트를 출시한다. 홈카페 트렌드를 반영해 반얀트리 원두 2종, 드리퍼 세트, 머그컵 등으로 구성된 ▲반얀트리 홈카페 세트도 있다. 이 밖에도 ▲와인 세트 ▲트러플 세트 ▲과일 세트 ▲전통장 세트 등이 있다. 가격은 5만원부터 49만원까지 다양하다.

몽상클레르 선물 세트는 구성에 따라 몽상클레르 ▲햄퍼 S ▲햄퍼 A ▲햄퍼 B로 분류된다. 3가지 종류의 선물 세트 모두 몽상클레르의 대표 디저트인 카스텔라, 파운드케이크, 구움 과자, 바통 등으로 구성되며 가격은 5만원부터 15만원까지다.

반얀트리 서울 내 위치한 세계적인 스파 브랜드 반얀트리 스파는 명절 증후군을 해소하는 시간을 선물할 수 있도록 ▲바디 마사지 바우처를 준비했다. 바디 마사지 바우처는 60분과 90분 중 선택 가능하며 바우처를 구매하는 고객에게는 스페셜 포장 서비스를 제공한다. 가격은 21만원과 28만원이다.

2021 추석 선물 세트는 클럽동 3층에서 구매 가능하며 최소 3일 전 주문은 필수다. 반얀트리 선물 세트는 9월16일까지, 몽상클레르 선물 세트와 반얀트리 스파 앤 갤러리 선물 세트는 9월22일까지 판매한다(부가세 포함 가격).

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr