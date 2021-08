국내 대학 최초 '메타버스' 스타트업 투자 행사 열린다

대구경북과학기술원, 27일 'DGIST Power Bridge in METAVERSE' 개최

메타버스 플랫폼 적용한 가상 박람회 부스에서 투자 IR 발표

[아시아경제 김봉수 기자]대구경북과학기술원(DGIST)은 오는 27일 국내 대학 최초로 메타버스 플랫폼을 활용한 스타트업 투자 유치 행사인 ‘2021년 제1회 DGIST Power Bridge in METAVERSE’를 개최한다.

이번 행사는 국내 대학 최초로 메타버스 플랫폼을 IR행사에 적용해 코로나 19로 인한 비대면 행사의 한계에서 벗어나 효과적인 소통 환경과 현장감을 제공할 예정이다.

이 행사는 DGIST 기술 기반 창업기업의 비즈니스모델 소개 및 창업 관련 관계자들의 소통과 협력의 기회를 제공한다. 2018년부터 4년째 개최하고 있는데 메타버스 플랫폼을 적용한 것은 올해가 처음이다. 올해엔 3개의 스타트업(짐보로보틱스, 인피닉스, 사바나뮤직)의 투자 IR 발표가 진행된다. 가상 박람회 부스를 통한 ▲DGIST 스타트업 전시 ▲메타버스 퍼포먼스 공연 ▲O,X퀴즈 등 다양한 볼거리와 즐길 거리가 제공된다.

이동하 DGIST 산학협력단장은 “우리 DGIST에서 국내 대학 최초로 진행하는 메타버스 기반 IR행사는 디지털 트렌드에 걸맞는 새로운 방식으로써 대면 행사에 대한 참가자들의 갈증을 해소해줄 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

□ 이어 “이같이 적극적으로 창업기업들을 지속적으로 발굴·육성한 결과 최근 3개 스타트업의 시리즈A 투자유치, 6개 예비창업팀의 예비창업패키지 지원 선정 등 괄목할만한 성과를 이루어내고 있다” 라며 “앞으로도 창업기업에 대한 전방위 지원을 통해 미래 혁신산업을 개척하여 지역사회와 국가 산업 발전에 기여하겠다.”고 덧붙였다.

이 행사는 유튜브 ‘DGIST 산학협력단’ 채널을 통해 누구나 실시간 시청이 가능하다.

