中企 개방형 기술혁신 활성화 웨비나 개최

중소기업 혁신성장 지원방안 마련 위한 전문가 토론의 장

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 24일 서울시 더케이호텔에서 '중소기업의 개방형 기술혁신 활성화를 위한 관민의 역할 및 과제'를 주제로 웨비나를 개최했다고 밝혔다.

이번 웨비나는 지난 4월 '중소기업 기술혁신 촉진법' 개정에 따라 중소기업 기술거래·M&A를 활성화하기 위한 기보의 역할과 기능 재정립 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 코로나19 대유행 상황에서 웨비나 관계자와 패널 등 최소한의 인원만 참석한 가운데 유튜브 생중계 방식으로 진행됐다.

이날 웨비나는 기보의 중소기업 개방형 기술혁신 지원제도 중 하나인 '신탁기술이전 설명회'와 함께 개최됐으며 기보는 이번 웨비나에서 논의된 내용을 바탕으로 중소기업의 개방형 기술혁신 지원을 위한 다양한 지원방안을 수립하고 신사업을 적극 추진할 계획이다.

정윤모 이사장은 "코로나19 여파가 경제위기로 이어지고 있는 가운데 우리나라 기업의 99%를 차지하고 있는 중소기업의 성장이야말로 국난 극복의 핵심"이라며 "중소기업 기술혁신 촉진법 개정을 통해 중소기업 기술혁신의 초석이 마련된 만큼, 이번 웨비나를 통해 다양하고 실질적인 지원방안이 도출되기를 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr