네이버·카카오, 물류창고용 로봇 개발사 '플로틱'에 투자

[아시아경제 부애리 기자] 네이버와 카카오가 물류창고용 자동화 로봇 서비스를 개발하는 '플로틱'에 나란히 투자했다.

네이버 스타트업 양성조직 D2SF는 물류 로보틱스, 펫 인공지능(AI) 기술 스타트업 두 곳에 투자했다고 24일 밝혔다.

'플로틱'은 물류 창고 내 이동을 자동화하는 로봇 솔루션을 개발 중이다. 주문 처리부터 물건 발송에 걸리는 시간의 60%가 창고 내 물류 이동에 소요되는 데, 자동화하면 비용과 시간 절감 효과가 상당하다. 플로틱은 물류 창고의 설계, 구조 변경 없이도 도입이 가능한 솔루션을 개발하고 있다.

창업자인 이찬 플로틱 대표는 카이스트에서 기계공학을 전공했고, 네이버랩스의 로보틱스 인턴 출신이다. 배달의민족 등에서도 경험을 쌓았다. 이번 투자는 네이버 D2SF 외에도 카카오벤처스, 신한캐피탈과 공동으로 이뤄졌다.

네이버가 투자한 또 다른 기업인 '펫페오톡'은 반려동물의 이상 행동과 그 원인을 분석하는 솔루션을 개발 중이다. 반려동물에 특화된 AI 기술을 개발하고 있다. 권륜환 펫페오톡 대표는 재학 중 반려동물에 대한 애정으로 창업을 했다.

양상환 네이버 D2SF 리더는 "최근 우수한 기술 인재들이 창업에 더욱 적극적으로 뛰어드는 분위기로, 캠퍼스 기술창업팀들은 새로운 방식으로 산업을 바라보고 성장 속도 또한 매우 빠르다"며 "신규 투자한 두 팀 역시 빠른 속도로 기술 고도화와 제품화를 진행 중으로 이들이 앞으로 시장에서 만들어낼 변화가 더욱 기대된다"라고 말했다.

한편 네이버 D2SF는 2015년 출범 이후 지금까지 77곳의 기술 스타트업에 투자했다. 이 중 약 25%는 캠퍼스 기술창업팀이다. 네이버웹툰에 인수된 '비닷두(V.DO)', 뮤직AI솔루션 '포자랩스', 온라인 코딩 교육 플랫폼 '엘리스' 등 많은 캠퍼스 기술창업팀이 네이버 D2SF의 초기 투자 이후 시장에 안착했다. 현재 네이버 D2SF는 신규투자팀을 모집 중이며 네이버와 기술 스타트업의 다양한 시너지를 추진하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr