SKT, Z폴드3·Z플립3 사전개통 시작…전작 예약량 웃돌아

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤이 24일부터 '갤럭시 Z폴드3', '갤럭시 Z플립3' 사전개통을 시작한다.

24일 SK텔레콤에 따르면 지난 17일부터 일주일 간 예약판매를 진행한 Z폴드3·Z플립3은 갤럭시S·노트 시리즈 등 기존 삼성전자의 플래그십 제품을 뛰어넘는 예약량을 보이며 고객들의 많은 관심을 받았다.

SK텔레콤의 공식 온라인몰 T다이렉트샵에서 사전 예약을 진행한 결과, 30~40세 고객이 전체 예약 가입자 가운데 약 60%였다.

단말 별로는 Z폴드3의 경우 30~40세 남성 고객이 전체 예약 구매자의 57%를 차지했다. Z플립3은 다양한 연령층에서 고른 인기를 보였으며, 그 중 25~45세 여성 고객이 35%로 가장 높은 비중을 나타냈다.

Z폴드3은 512G 모델이 예약 비중 58%로 절반 가량을 차지했으며, 갤럭시 Z 플립3은 크림 컬러가 34%로 가장 많은 선택을 받았다. 사전 예약 이틀만에 완판된 PXG 스페셜 에디션은 예약 고객 중 35~49세 연령대 고객이 62%를, 남성이 89%를 차지했다.

이외에도 디즈니 콜라보레이션 T기프트 ‘스타워즈’는 준비한 물량 2000개가 모두 마감됐다. ‘크루엘라’ 또한 마감이 임박하는 등 콜라보레이션 프로모션에 대한 뜨거운 반응이 이어졌다.

24일 개통일 당일에 바로 제품을 받을 수 있는 바로도착 배송 서비스를 선택한 고객은 사전예약 첫날, 당일 전체 예약자의 약 30%를 차지했다. 준비한 물량은 하루만에 조기 마감됐다.

이날 SK텔레콤은 Z플립3의 요금제별 공시지원금을 25만5000~50만원으로 발표했다. 이는 앞서 사전예약 당시 예고한 금액과 동일하다. Z폴드3의 공시지원금은 8만7000~17만원이다.

SK텔레콤은 Z폴드3·Z플립3 개통 고객을 대상으로 ▲이마트·배달의민족·술담화·프레시코드·카카오프렌즈골프 등 다양한 구독서비스를 즐길 수 있는 ’구독x구독 페스티벌’ ▲디즈니·유니세프 등과 협업해 제작한 다양한 T기프트 ▲최대 103만원까지 할인받을 수 있는 제휴할인 및 T안심보상 등 역대급 구매 혜택을 마련했다.

이에 더해 개통이 시작되는 8월 24일부터 9월 30일까지 Z폴드3·Z플립3 고객 중 T All 케어플러스Ⅱ 가입 고객을 대상으로 갤럭시탭S7+(5명) · 코닥 미니카메라 or 갤럭시 버즈(50명) · 베스킨라빈스 콘 (1만명) 등 총 1억원 규모의 풍성한 경품 프로모션도 진행한다.

홍대에 위치한 ICT멀티플렉스 T팩토리에 폴더블 폰 체험존도 개설했다. ‘당신의 여름을 펼쳐라(Unfold Your Summer)’라는 콘셉트로 준비된 이번 체험존은 접기(Fold)와 여름 해변을 테마로 한 다양한 페이퍼 아트와 함께 Z폴드3·Z플립3 단말을 만나볼 수 있다.

SK텔레콤은 체험존 운영과 함께 ▲ T팩토리 방문 고객이 Z폴드3·Z플립3의 주요 기능 체험 미션을 달성하면 T팩토리 굿즈를 제공하는 현장 이벤트와 ▲전시 인증샷 2명, 현장응모권 참가자 2명을 추첨해 총 4명에게 Z플립3을 증정하는 인스타그램 이벤트를 진행 중이다. 체험존은 8월 27일까지 T팩토리에 방문하는 고객 누구나 즐길 수 있다.

이밖에도 SK텔레콤은 이번 갤럭시 Z 시리즈 출시를 기념해 ICT리사이클 브랜드 민팃(MINTIT)과 함께 한강 산책로 일대에 도심 속 숲을 조성하는 ESG(환경·사회·지배구조)가치 창출 활동도 진행할 계획이다.

한편, 삼성전자는 오는 27일 저녁 8시부터 SK텔레콤의 메타버스 플랫폼 '이프랜드'에서 갤럭시 Z 폴드3·플립3의 출시 기념 팬파티 '폴더블데이'를 개최할 예정이다.

한명진 SK텔레콤 마케팅그룹장은 "Z폴드3·Z플립3 출시에 맞춰 여러 구매혜택과 T팩토리의 폴더블 체험존 등 다양한 이벤트, 프로모션을 통해 SK텔레콤만의 차별화된 혜택을 경험하실 수 있도록 준비했다"고 밝혔다.

