한미글로벌, 美 ENR 선정 ‘글로벌 CM·PM 기업 10위’

국내외 종합매출 기준 세계 10위, 해외매출 기준에서도 세계 10위

국내 CM·PM 업체 중 유일···글로벌 건설사업관리 기업 자리매김

[아시아경제 조강욱 기자] 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.08.24 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한미글로벌, 계열사에 1085억원 채무보증 결정 close 은 24일 미국의 건설·엔지니어링 전문지 ENR(Engineering News Record)가 발표한 ‘2021 ENR 톱 인터내셔널 서베이(Top International Survey)’에서 글로벌 건설사업관리(CM·PM) 부문 중 세계 10위에 이름을 올렸다고 밝혔다

이는 미국을 제외한 CM·PM 기업 순위(Top 20 Non-U.S Firm in Total Global CM/PM Fees)다. 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.08.24 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한미글로벌, 계열사에 1085억원 채무보증 결정 close 은 국내외 종합 매출액 기준 2억4130만 달러(한화 약 2847억원)로 작년보다 한 단계 상승한 세계 10위를 기록했다. 해외매출액 기준에서도 1억4750만 달러(한화 약 1741억원)로 작년보다 6단계 올라선 10위를 기록함으로써 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 했다. 국내 CM·PM 기업 중 세계 20위 안에 선정된 업체는 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.08.24 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한미글로벌, 계열사에 1085억원 채무보증 결정 close 이 유일하다.

ENR은 해마다 글로벌 기업들의 매출 실적을 집계해 업체별 세계 순위를 발표하는데 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.08.24 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한미글로벌, 계열사에 1085억원 채무보증 결정 close 은 지난 2005년 매출액 3250만 달러로 세계 18위에 처음 오른 이래 꾸준히 20위 안에 선정됐다.

한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.08.24 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한미글로벌, 계열사에 1085억원 채무보증 결정 close 은 1996년 설립한 PM(Project Management) 전문기업으로 건설사업의 효율적인 관리를 위한 전문 지식, 기술을 활용하여 발주자의 업무를 지원하거나 대행하는 업무를 담당한다. 서울 월드컵경기장, 롯데월드타워, 남극 장보고 과학기지, 싱가포르 마리나베이샌즈 등 국내외 총 2,600여개의 프로젝트를 수행했다. 2000년 초부터 해외시장에 본격 진출하여 현재까지 전세계 59개국에서 초고층 빌딩, 에너지 플랜트, 인프라 등 다양한 분야의 건설사업관리를 수행하고 있다.

한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.08.24 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한미글로벌, 계열사에 1085억원 채무보증 결정 close 은 지난해 코로나19 여파로 인한 경제 위기에도 불구하고 오히려 사업영역을 넓히며 높은 성과를 거뒀다. 특히 반도체 공장 등 하이테크 부문과 데이터센터 및 물류센터 건설의 매출 증가가 실적 상승을 견인했고 태양광 발전사업 등 신재생 에너지 관련 사업도 지속 확대하고 있다.

김종훈 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.08.24 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한미글로벌, 계열사에 1085억원 채무보증 결정 close 회장은 " 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.08.24 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한미글로벌, 계열사에 1085억원 채무보증 결정 close 이 한국을 대표하는 세계적인 PM 기업으로 성장한 만큼 더욱 큰 책임감을 느끼며 앞으로도 최고의 기술력을 바탕으로 국내외 고객들의 건설사업 성공을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

