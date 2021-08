네오 QLED 앞세운 삼성, 상반기 TV 판매 5년 만에 2000만대 돌파

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,300 2021.08.24 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 델타 변이에 환율상승까지…항공·정유업계 초긴장모드급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 올해 상반기에 글로벌 TV 시장에서 2000만대가 넘는 TV를 판매했다. 삼성의 TV 판매가 상반기 기준 2000만대를 넘어선 것은 2016년 이후 5년 만이다. 네오 QLED 등 프리미엄 모델을 앞세운 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,300 2021.08.24 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 델타 변이에 환율상승까지…항공·정유업계 초긴장모드급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 글로벌 TV시장에서 16년 연속 '세계 1위' 기록을 향해 달려가고 있다.

24일 글로벌 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 상반기 TV 시장은 9911만대, 542억8700만달러(약 63조6000억원) 규모로 전년동기대비 각각 7.4%와 36.1% 증가했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,300 2021.08.24 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 델타 변이에 환율상승까지…항공·정유업계 초긴장모드급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 올해 상반기 2103만대의 TV를 판매해 금액 기준 31%, 수량 기준 21.2%의 점유율로 1위 자리를 유지했다.

상반기 TV 시장은 주요 부품의 수급 문제와 원자재 가격 상승이라는 악재에도 코로나19에 따른 '펜트업' 소비 등이 지속되면서 초대형·프리미엄 제품 판매가 이어졌다. 특히 프리미엄 제품으로 손꼽히는 QLED TV와 OLED TV는 상반기에 각각 525만대, 273만대 판매됐다.

네오 QLED를 중심으로 한 삼성 QLED TV는 상반기에만 약 400만대가 팔려 전년동기대비 46% 이상 증가한 것으로 나타났다. 일반적으로 하반기 판매량이 상반기를 넘어서는 만큼 올해 판매량 1000만대 기록을 세울 수 있을 것으로 전망된다. 삼성 QLED TV는 2017년 80만대, 2018년 260만대, 2019년 532만대, 지난해 779만대가 판매돼 누계로 1651만대를 기록했다.

프리미엄 제품과 함께 75형 이상의 초대형 TV 시장도 가파른 성장세를 보였다. 75형 이상은 금액 기준 상반기 전체 TV 시장의 14.6%를 차지해 전년동기대비 4.4%포인트 증가했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,300 2021.08.24 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 델타 변이에 환율상승까지…항공·정유업계 초긴장모드급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 올 상반기 75형 이상 시장에서 43%, 80형 이상 시장에서 51.9%의 점유율을 기록했다.

한편, 올 상반기 글로벌 TV 시장에서 한국 업체들의 점유율 비중은 금액 기준 삼성 31%, LG 19%의 점유율로 글로벌 TV 시장의 절반을 차지했다. 업계 관계자는 "소비자들의 TV 사용이 홈 엔터테인먼트, 홈 트레이닝, 홈 오피스 등 다양한 용도로 확대되면서 초대형 TV 수요가 급상승하고 있다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr