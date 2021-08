롯데온, 로지텍 브랜드 페스티벌 개최…게임 용품 최대 50% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온은 오는 29일까지 '로지텍 브랜드 페스티벌'을 개최, 게임 용품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 롯데온과 로지텍의 비즈니스 파트너십(JBP) 체결 2주년을 기념해 기획했다. 24일 오전 11시부터는 라이브 방송도 진행해 인기 상품을 특가에 판매하고 방송 중 구매 시 사은품도 증정한다.

게임 용품 인기 브랜드인 로지텍 상품은 롯데온에서 행사를 진행할 때마다 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 지난해 10월과 올해 1월 진행했던 라이브 방송에서는 준비된 물량 대부분을 소진하며 방송 때마다 약 1억 원의 매출을 기록했다. 로지텍은 지난해 'G923 레이싱휠'을 새롭게 선보일 당시 롯데온 라이브방송에서 단독으로 선론칭 판매했으며 방송 1시간 만에 매진되기도 했다.

이번 행사기간에는 'G304 게이밍 마우스(블랙·화이트·블루·라일락)'를 3만6900원에, 'G304 민트 게이밍 마우스'를 4만2900원에, 'PRO X 기계식 게이밍 키보드'를 9만9000원에 한정 판매한다. 24일 진행하는 라이브 방송에서는 'G903 무선 게이밍 마우스'를 비롯해 'G933S 게이밍 헤드셋', '파워플레이 무선 충전 마우스 패드' 등 인기 상품을 한정 판매하고 KB국민·씨티카드로 결제 시 7% 즉시 할인 혜택도 제공한다.

한편 최근 사회적 거리 두기 4단계 시행으로 외부 활동이 막히면서 게임 관련 매출이 크게 증가했다. 롯데온의 7월 게임기 관련 매출은 전년대비 31% 늘어났으며 레이싱휠, 조이스틱 등 게임주변기기의 매출 신장률은 378%로 4배 이상 증가한 것으로 나타났다.

롯데온 김선호 디지털가전MD(상품기획자)는 "롯데온은 게임 용품 인기 브랜드인 로지텍과 JBP 2주년을 맞아 '로지텍 브랜드 페스티벌'을 개최한다"며 "인기 게이밍 마우스와 키보드, 레이싱휠 등 게임 주변 기기들을 최대 50% 저렴한 가격에 선보인다"고 말했다.

