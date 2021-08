G마켓 글로벌샵, 'AB6IX 쿡방'으로 청정원 상품 세계시장에 판매

[아시아경제 조인경 기자] 국내 최대 역직구 플랫폼 G마켓 글로벌샵(영문샵·중문샵)이 25일부터 31일까지 에이비식스(AB6IX)와 대상㈜ 청정원이 함께 하는 '한끼든든 프로모션'을 진행한다고 24일 밝혔다. AB6IX의 쿡방 라이브방송을 글로벌샵 유튜브 채널인 '인싸오빠(INSSA OPPA G)'에서 선보인다.

'완성형 아티스트돌' AB6IX는 지난 5월 G마켓 글로벌샵에서 새 앨범 발매를 기념해 선보인 '에뛰드 X AB6IX 드림 콜라보' 단독 기획 상품을 조기 완판시키는 저력을 과시한 바 있다. 최근에는 소속사 브랜뉴뮤직 창립 10주년 기념 싱글 프로젝트 '텐 프로젝트(TEN PROJECT)' 를 통해 버벌진트의 '비범벅'을 AB6IX만의 매력을 살린 그루브한 펑키 디스코 트랙으로 재탄생시키며 화제를 모았다.

AB6IX와 청정원이 함께 하는 이번 프로모션에서는 청정원의 대표 효자 상품인 곤약 물냉면 등 다양한 상품에 단독 할인 혜택을 제공하고, G마켓과 G마켓 글로벌샵 단독 특전으로 선보이는 AB6IX 굿즈 증정 이벤트를 진행한다. AB6IX 미공개 사진으로 제작되는 단독 굿즈는 포토카드와 냉장고 자석으로 구성된다.

