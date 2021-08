롯데시티호텔 대전, 'BMW 컬래버레이션 패키지' 선봬

투숙 기간 내 BMW 530e 플러그인 하이브리드 차량 시승 서비스

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 서울, 부산에 이어 대전에서 코오롱 모터스와 협업해 호캉스와 BMW 플러그인 하이브리드 차량 시승을 결합한 패키지를 내놓는다고 24일 밝혔다.

롯데시티호텔 대전은 'SALON DE BMW ? PHEV(Plug-in hybrid electric vehicle)' 패키지를 선보인다. 서울과 부산 체인호텔에서 출시했던 'SALON DE BMW'의 완판 행진에 힘입어 대전에서도 이 시리즈를 선보이게 됐다는 설명이다.

이 패키지는 오는 9월1일부터 8일까지(9월3일 제외) 투숙 가능하며 스탠다드 더블 객실 1박, 씨카페 조식 2인 등이 포함된다. 'BMW 530e 플러그인 하이브리드' 차량을 투숙 기간 동안 시승할 수 있다.

홈페이지를 통해 유선 예약 가능하며 일 선착순 10객실만 판매된다. BMW 차량은 패키지 고객 전용으로 객실당 1대가 제공된다. 체크인 당일 오후 3시부터 다음날 오전 11시까지 자유롭게 이용할 수 있다. 가격은 16만원부터다.

이와 함께 롯데시티호텔 대전 입구에서는 오는 9월1일부터 14일까지 BMW X5 45e와 745le 전시를 통해 플러그인 하이브리드 시리즈를 만나볼 수 있는 팝업 부스를 운영한다. 방문객의 현장 신청을 통한 차량 시승도 가능하다. 100% 당첨 스크래치 카드 이벤트도 진행한다. 전시 기간 내 누구나 참여할 수 있으며 롯데시티호텔 대전의 스위트 객실 숙박권과 BMW 시그니처 기념품 등 다채로운 경품이 제공된다.

조은영 롯데호텔 프로모션랩 팀장은 "지난 1년 동안 롯데호텔이 BMW와의 전략적 제휴를 통해 선보인 패키지는 서울과 부산에서 폭발적인 반응을 얻었다"며 "롯데시티호텔 대전에서도 편안한 투숙과 함께 BMW 친환경차를 경험해보길 바란다"고 말했다.

