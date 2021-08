이마트24, 유명 맛집 '케이트분식당' 손잡고 '케이트참마추김밥' 선봬

2학기 등교 시작에 맞춰 차별화 먹거리 출시

"케이트분식당 협업 시작으로 지역 맛집 상품 선보일 것"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 서울 송파구 유명 맛집인 '케이트분식당'과 손잡고 '케이트참마추김밥 2종(마일드·핫)'을 선보인다고 24일 밝혔다.

케이트분식당은 르꼬르동 블루 출신의 강경희 쉐프가 직접 개발한 땡초김밥, 지짐떡볶이 등 차별화된 메뉴와 좋은 식재료로 맛을 내 입소문이 난 맛집이다. 이마트24는 강경희 쉐프와 함께 3개월 간의 레시피 개발 과정을 거쳐 '케이트 참마추김밥 2종'을 선보이게 됐다고 말했다.

케이트참마추김밥은 '참치 마요 고추 김밥'의 줄임말로 참치마요와 고추초절임이 어우러진 김밥이다. 밥을 지을 때 다시마를 넣어 감칠맛을 더했고 고추초절임을 넣어 일반 고추장이나 고춧가루, 청양고추로 맛을 낸 매운맛과는 다른 매콤 새콤한 맛이 나는 것이 특징이다. 가격은 각 3900원이다.

이마트24는 향후 등교가 확대될 것으로 예상됨에 따라 맛집 협업 상품 외에도 학생들이 많이 찾는 프레시푸드(FF) 상품을 다양하게 선보이고 있다고 설명했다. 대표 상품은 이달 중순부터 선보이고 있는 소시지나폴리탄파스타(3900원)와 촉촉에그몰랑샌드위치(2500원), 햄에그스크램블시그니처핫도그(3400원) 등이다.

코로나19 이전인 2019년 학교·학원 상권의 FF상품 매출은 새 학기가 시작되는 9월 매출이 전월 대비 76%로 급증하는 것으로 나타났다. 같은 해 7월과 8월의 전월 대비 매출이 각각 20%대 증가율을 보인 것에 비하면 세 배 가량 높은 수치다.

등교 및 출근하는 학생, 직장인들을 위해 아침 먹거리를 할인된 가격으로 제공하는 '모닝세트'도 지속 운영 중이다. 모닝세트는 오전 7시부터 오전 10시까지 샌드위치, 과일, 원두 커피, 음료 등 아침 대용으로 많이 찾는 상품을 함께 구매 시 최대 30% 할인된 가격에 선보이고 있다.

이보리 이마트24 바이어는 "학생들의 등교가 시작됨에 따라 먹거리 상품을 찾는 고객이 늘어날 것으로 보고 다양한 상품을 준비했다"며 "앞으로도 지역 유명 맛집과의 협업을 통해 이마트24에서만 맛볼 수 있는 차별화된 상품을 선보일 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr