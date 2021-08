롯데마트, '지속가능한 양식 수산물 이력추적' 인증 획득

[아시아경제 조인경 기자] 롯데마트가 '지속가능한 양식 수산물 인증(ASC)'을 받은 전복에 대해 '유통 이력 추적인증(COC)'을 취득했다고 24일 밝혔다.

ASC(Aquaculture Stewardship Council)는 지속 가능한 양식 환경을 조성해 수산 양식업이 지속적으로 영위될 수 있도록 하고 소비자에게 안전한 수산물을 제공하기 위한 국제 표준 인증이다. 수산물의 생산 과정에서 먹이나 주변 환경, 유통 과정 뿐 아니라 어업 종사자의 노동환경 평가까지 통과해야 하기 때문에 수산물 생산어가에서 이 인증을 획득하기까지는 상당히 오랜 시간이 필요하다.

롯데마트는 미래 세대를 위해 지속 가능한 해양생태계 구축이 필요하다는 인식에 공감해 ASC 인증을 받은 수산물을 확대하기로 결정하고, 그 첫 걸음으로 지속가능한 양식 수산물 이력추적 인증(ASC-COC)을 획득했다. 가공·유통 단계의 인증으로, 인증제품 라벨을 통해 수산물의 정보와 이력 등 추적성을 제공한다. ASC 인증 수산물을 판매하려는 유통업체는 반드시 ASC-COC 인증을 취득해야만 한다.

이에 따라 롯데마트는 완도군 1200개 전복 양식어가가 출자해 설립한 완도전복주식회사와 손잡고 ASC 인증 전복을 전점에서 판매할 수 있게 됐다. 전복 어가들은 안정적인 판로를 확보하고, 롯데마트는 지속 가능한 양식 활동을 통해 생산된 고품질의 전복을 소비자들에게 선보이게 된 것이다.

또 ASC 인증 전복을 소비자들에게 더욱 신선하게 제공하기 위해 일정한 수온과 용존산소량이 유지되는 스마트수조와 위생적인 신선포장실 설비를 완도 산지에 설치했으며, 인증 전복에 대한 이력추적 시스템도 구축했다.

롯데마트 이쌍진 수산MD(상품기획자)는 "어족 자원 보호를 위해 ASC 인증 전복을 적극적으로 운영할 것"이라며 "전복 외에도 환경 보호와 지속 가능한 어업활동을 통해 생산된 수산물의 취급을 늘려 미래 세대에게 건강한 지구를 물려주는 일에 앞장서겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr