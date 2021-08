TIPA, R&D기업 투자유치 지원 위한 'TIPA ValueUP 데모데이' 개최

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 중소기업 연구개발(R&D) 수행기업의 투자유치 활성화를 위해 2021년 하반기 'TIPA ValueUP 데모데이'를 25일 온라인으로 개최한다고 밝혔다.

TIPA ValueUP 데모데이는 탄소저감 및 에너지, 제조 분야 등 투자유망기업 9개사와 10인 내외의 투자자들이 참여하며, 코로나19 재확산 상황을 고려해 온라인으로 진행된다.

TIPA ValueUP은 중소벤처기업들이 R&D를 통해 개발한 혁신제품과 기술의 사업화를 지원하기 위한 투자유치 역량강화 지원 프로그램이다. 2018년부터 현재까지 총 159개 기업을 발굴해 육성하고 있으며, 참여기업에게 보다 많은 투자유치 기회제공을 위해 국내 벤처캐피탈(VC) 대상 투자설명회 '밸류업라운드'와 해외투자자 대상 '글로벌 투자설명회'를 정기 개최하고 있다.

이번 TIPA 벨류업 데모데이 참여기업은 온실가스 배출량을 줄여주는 친환경 수성 단차열도료 생산업체인 ㈜이유씨엔씨, 흘려버리는 물을 이용한 유속 증속형 소수력 발전장치 생산업체 ㈜리오에너지 등 9개 기업이며, 행사당일 온라인 스트리밍을 활용해 투자자 대상 기업설명(IR)을 진행한다.

참여기업은 VC 대상 IR 뿐만 아니라 온라인 화상회의 시스템을 활용해 행사가 진행되는 동안 다양한 투자자와의 네트워킹 시간을 갖는다. 또 행사 당일 웨비나플랫폼에 접속하면 누구나 실시간으로 발표기업의 IR피칭 영상을 시청할 수 있으며, 투자기관에게는 기업 IR자료를 제공한다.

최창식 (주)이유씨엔씨 대표는 "녹색건축법 개정으로 에너지절감 재료 분야에 대한 관심이 많아졌다"면서 "다양한 투자자와의 만남을 가질 수 있는 기회가 시장에 선도적으로 진출해 있는 우리 기업에게 많은 도움이 될 것"이라고 전했다.

이재홍 TIPA 원장은 "R&D기업의 투자유치 활성화를 위해 다양한 방식의 프로그램을 운영하고 있다"면서 "앞으로도 R&D를 수행한 중소벤처기업의 투자유치를 통한 혁신성장을 지원하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr