"저녁쯤 소화돼" 480만원 어치 고기 해치운 히밥, 놀라운 몸무게 변화

[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 비와 만난 먹방 유튜버 히밥이 고급식당에서 고기 40인분을 먹고 6kg이 증가했다.

19일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에는 '저탄고지 다이어트 식단으로 한우 40인분 플렉스(feat.히밥)'이란 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 비와 히밥을 고급식당에 불러 앉혔다. 제작진은 대리먹방 콘텐츠를 설명하며 비가 히밥이 먹은 음식값을 맞힐 경우 제작진이 결제하고, 못 맞힐 경우 비가 계산해야한다고 말했다.

식사를 하기 전 히밥의 몸무게는 56.7kg이었다. 비는 다이어트 식단을 먹으며 잘 참는 듯 보였지만 이내 고기를 입에 가져갔고 행복해하는 모습이 그려졌다.

식사 시간이 오래도록 이어지면서 비는 슬슬 배가 불렀지만 히밥은 여유 넘치는 모습을 보여줬다. 이에 비는 "언젠가 내 소원인데 히밥과 쯔양이 한번 붙었으면 좋겠다"라고 말했다. 히밥은 "만난다는 것 자체가 영광"이라며 쯔양과의 만남을 기대하는 듯한 반응을 보였다.

히밥의 대답에 비는 "(음식을) 쫙 깔아놓고 얼마를 먹는지 간에 우리가 다 내겠다. 그날 내가 심판을 하겠다"라며 쯔양과 히밥의 만남을 예고했다.

히밥은 이날 혼자 고기 40인분을 먹었다. 식사 후의 몸무게는 이전보다 6kg 늘어난 63kg이었다. 히밥은 이에 대수롭지 않은 듯 "저녁쯤 되면 소화가 된다"라는 반응을 보였다.

이윽고 계산할 시간이 돌아왔다. 비는 잠시 고민하다가 "480만원"을 외쳤다. 제작진은 깜짝 놀랐는데, 음식값이 489만3천원으로 비의 예상과 비슷하게 나왔기 때문이다. 결국 비와 음식값 맞히기 대결에서 패배한 제작진은 음식값을 지불해야했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr