정세균 "文정부 부동산 정책, 시장 원리 전혀 존중 않아 신뢰 잃어"

[아시아경제 김소영 기자] 더불어민주당 대선주자인 정세균 전 국무총리가 문재인 정부의 부동산 정책을 두고 "시장의 원리를 전혀 존중하지 않았다"고 목소리를 높였다.

정 전 총리는 16일 민주당 초선의원 모임인 '더민초'가 주최한 대선 경선 후보 초청 토크 콘서트에서 '문재인 정부의 미흡한 점을 꼽아달라'는 질문에 "주택 문제"라고 답하며 이같이 주장했다.

그는 "투기 수요를 억제하는 데만 집중했고 규제만 했다"며 "그래서 공급 확대 정책을 썼다. 작년 8·4대책부터 정책의 방향을 틀었다"고 설명했다.

이어 "그럼에도 불구하고 너무 여러 번 정책이 남발되면서 국민으로부터 부동산 대책에 관한 신뢰를 잃었기 때문에 콩으로 메주를 쑨다고 해도 믿질 않는다"고 안타까워했다.

이재용 삼성전자 부회장의 취업제한 해제 문제에 대해선 "예외 없이 법대로 판단해야 한다"며 선을 그었다. 그러면서 "국민들이 이 문제를 두 분의 대통령 사면과는 달리 생각하고 있다는 점도 감안해서 가석방을 결정했을 것이라고 본다. 책임 있는 당국자들이 고민해야 한다"고 말했다.

또 이날 정 전 총리는 노무현 전 대통령과의 일화를 공개하기도 했다. 그는 "노 전 대통령께서 '이런 식으로는 국정을 제대로 할 수 없으니 내 임기를 1년 단축해 총선과 대선을 같이 하고, 대선에서 이기는 정당이 다수당으로서 국정을 안정적으로 운영하도록 해야겠다'고 말씀하셨다"며 "제가 '헌정을 파괴하는 일을 하는 것은 절대 안 된다'고 극구 말렸다"고 전했다.

