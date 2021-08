제76주년 광복절인 15일 서울 서대문형무소에서 시민들이 조국의 독립을 위해 헌신한 영웅들이 옥고를 치렀던 옥사를 둘러보고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.