이준석 "윤석열과 통화 녹취파일·녹취록 모두 존재 안 해"

"특정후보 지지발언설도 해당 기자가 사실무근이라고 설명해와"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 15일 윤석열 전 검찰총장과의 대화록을 유출한 것은 사실이 아니라고 해명했다. 녹취파일 자체가 존재하지 않는다는 것이다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "어제 저녁부터 윤석열 후보와 저와의 대화 녹취파일과 녹취록이 공개되었다는 이야기부터 모 언론과의 인터뷰에서 특정후보에 대한 지지발언을 제가 했다는 정체불명의 내용이 돈다고 한다"면서 "우선 유출되었다는 녹취파일이 존재하지 않으므로 당연히 작성하고 유출된 녹취록도 존재하지 않는다"고 밝혔다.

그는 "해당 일자에 윤석열 후보와 나눈 대화는 60여명 이상의 언론인들이 저에게 당일에 구체적인 내용에 대한 집중 취재가 들어왔고 대화가 길지 않아 대부분의 내용이 취재과정에서 언론인들에게 전달되었고 그런 구두로 전달된 부분들이 정리되어 문건화 된 것으로 보인다"고 설명했다.

이 대표는 "저에게 전달된 돌고 있다는 한가지 문건도 그런 전달된 내용들을 정리해 놓은 양식으로 보인다"고 밝혔다.

이외에도 "특정후보에 대한 지지발언을 한 것을 들었다고 정체불명의 정보지에 지목된 언론사 기자가 저에게 방금 전화로 사실무근이고 이해가 가지 않는다고 알려 왔다"고도 설명했다.

