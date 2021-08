코로나19 신규확진 1817명 ‘주말 최다’…40일째 1000명대

토요일 기준 ‘최다 기록’

1900명 아래로 내려왔지만 확산세 꺾였다 보긴 어려워

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 확산세가 지속되는 가운데 광복절인 15일 코로나19 신규 확진자 수는 1800명대 초반을 기록했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1817명 늘어 누적 22만3928명이라고 밝혔다.

이는 토요일 기준 최다 기록이다. 전날(1930명)보다 113명 감소해 일단 1900명 아래로 내려왔지만 확산세가 꺾였다고 보긴 어려운 상황이다. 보통 주말·휴일에는 검사 수가 대폭 줄면서 확진자 수도 감소하는 경향을 보인다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1749명, 해외유입이 68명이다. 지난달 초 수도권을 중심으로 본격화한 국내 4차 대유행은 최근 비수도권 곳곳으로 확산하면서 전국화 양상을 보이고 있다.

하루 확진자는 지난달 7일(1212명)부터 40일 연속 네 자릿수를 이어갔다. 이달 9일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자는 일별로 1491명→1537명→2222명→1987명→1990명→1930명→1817명을 기록하며 매일 1400명 이상씩 발생했다.

사망자는 전날보다 8명 늘어나며 누적 2156명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.96%다. 위중증 환자는 총 374명이다. 전날(386명)보다 12명 줄었으나 지난달 31일(317명)부터 16일 연속 300명을 웃돌고 있다.

국내에서 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 현재까지 총 1234만4718건으로, 이 중 22만3928건은 양성, 1153만5659건은 음성 판정이 나왔다. 나머지 58만5131건은 결과를 기다리고 있다.

이날 0시 기준 누적 양성률은 1.81%(1234만4718명 중 22만3928명)로 나타났다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr