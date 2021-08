송파구 ‘기림의 날’ 온라인 기념식 개최…평화와 인권 소중함 되새겨

송파 평화의 소녀상 건립 2주년...평화 되새기는 행사 ‘다양’…랜선 한 컷 영화제, 사진전 개최

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 8월14일 '일본군 위안부 피해자 기림의 날'을 맞아 평화와 인권의 소중함을 되새기기 위해 ’송파 평화의 소녀상 정원‘에서 온라인 기념식을 개최했다.

이번 기념식은 코로나19 상황을 고려해 ‘송파TV’ 유튜브 채널에서 온라인으로 진행했다. 기념식을 비롯 소녀상 건립부터 방문객 모습 등을 담은 기록영상을 상영해 아픈 역사를 공유하려는 구민 의지와 평화에 대한 소망을 전했다.

’송파 평화의 소녀상 정원‘은 2019년8월14일 기림의 날을 기념해 송파책박물관 앞에 건립됐다. 보인고등학교 역사동아리 학생들이 구청 홈페이지 ’구청장에게 바란다‘에 건의한 데서 시작돼 지역 단체 및 주민 등 2800여 명이 1억 원 성금을 모아 완성했다.

전국 최초로 소녀상 조형물과 함께 메모리얼 가든 개념으로 정원을 조성한 것이 특징이다.

특별히 올해는 건립 2주년을 기념해 평화와 인권의 중요성을 되새길 수 있는 다양한 행사를 준비했다.

7월15일부터 8월7일까지는 소녀상, 인권, 평화를 주제로 ‘랜선 한 컷 영상제’를 열었다. 작품을 공모해 최종 10점을 선정, 우수작품을 모아 온라인 기념식에서 상영해 주민들과 공유했다.

16일까지는 사진전 ‘기억! 오래된 미래’가 이어진다. 일제강점기 강제징용 현장을 가늠할 수 있는 인력·물자 동원 사진, 일본의 배상 촉구 등 피해자들의 메시지를 담은 사진 40여 점을 송파책박물관 1층 로비에서 전시하고 있다.

박성수 송파구청장은 “‘송파 평화의 소녀상’에는 역사를 바로 세우려는 송파구민의 용기와 밝은 미래를 향한 염원이 담겨 있다”면서 “앞으로도 송파구는 더 많은 사람들과 소녀의 상 의미를 공유하고 아픈 역사를 기억, 평화와 인권을 지키는데 앞장서겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr