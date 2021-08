[아시아경제 박소연 기자] 개인정보보호위원회(개인정보위) 직원 1명이 코로나19에 확진돼 윤종인 위원장(장관급)과 최영진 부위원장(차관급) 등이 검체 검사를 받게 됐다.

14일 개인정보위와 정부청사관리본부 서울청사관리소 등에 따르면 정부서울청사 본관 4층에 근무하는 개인정보위 직원 1명이 이날 코로나19 확진 판정을 받았다.

이 직원은 지난 10∼12일 정상 출근하고 13일 의심 증상을 보여 검체 검사를 받았으며 다음날인 이날 오전 양성으로 확인됐다.

서울청사관리소측은 윤 위원장과 최 부위원장은 이 직원의 접촉자로 추정돼 같은 사무실에서 근무하는 직원 10여명과 함께 선제적으로 검체 검사를 받고 자택 대기하도록 조치했다고 전했다.

향후 역학조사 결과에 따라 밀접 접촉자 등은 추가로 검체 검사를 받게 된다.

