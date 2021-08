◆땅의역사= 2008년 삼성언론상, 2020년 서재필 언론문화상을 받은 작가 박종인의 연재작 '땅의 역사' 3·4편이 출간됐다. 3편에서는 우리의 통념과 다르게 왜곡되고 은폐되어온 '인물'들의 이야기다. 4편은 사람들이 몰랐던 역사의 진실과 비밀을 다룬다. 풍부한 사료가 첨부돼 보는 맛을 더한다.(박종인 지음/상상출판)

