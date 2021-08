[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ BGF=오는 11일 오전 10시 비대면 방식으로 기업설명회 개최

◆ 이엔플러스=운영자금 목적으로 150억원 규모 제3자 배정 방식 유상증자 결정

◆ 롯데쇼핑=오는 10일 오전 9시 컨퍼런스콜 방식으로 기업설명회 개최

◆ 알루코=운영자금 목적 120억원 규모 전환사채권 발행 결정 및 200억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

◆ GS리테일=2분기 영업이익 428억원으로 전년 동기 대비 27.7% 감소. 매출은 2조2856억원으로 같은 기간 3.4% 증가. 당기순이익은 254억원으로 같은 기간 24.5% 감소

◆ DB금융투자=서울중앙지방법원에 대우조선해양 분식회계 관련 우정사업본부 손해배상 청구 건 소 취하서 제출

◆ DB금융투자=국민연금공단이 서울중앙지법에 392억원 규모 손해배상 청구

◆ 현대코퍼레이션=2분기 영업이익 67억원으로 전년 동기 대비 76.65% 증가. 매출은 8157억원으로 같은 기간 32.70% 증가. 당기순이익은 59억원으로 같은 기간 29.10% 감소

◆ 솔루엠=계열사 SOLUM AMERICA, INC.에 483억원 규모 채무보증 결정

◆ 사조오양=102억원 규모 계열사 사조산업 주식회사 주식 취득 결정

◆ 쌍방울=단일판매·공급계약 체결 공시 내용 중 계약금액의 50% 이상 변경 공시 이유로 불성실공시법인 지정예고

