일본 코로나 확진자, 또 1만명대…스가 "올림픽 때문은 아니다"

[아시아경제 김형민 기자] 일본 내 코로나19 신규 확진자가 계속해서 폭증하고 있다.

30일 오후 8시30분에 방송된 일본 NHK를 기준으로 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자는 1만744명으로 집계됐다.

지난 28일 9000명대로 최다치를 경신한 뒤 사흘 연속 하루 기준 최다 기록을 갈아치웠다. 또 전날(1만699명) 1만 명 선을 처음 넘어선 데 이어 이틀째 1만 명대도 유지됐다.

일본의 누적 확진자는 91만4777명으로 늘었다. 총 사망자는 이날 9명 추가돼 1만5197명이 됐다.

올림픽 경기가 열리는 도쿄도는 이날 3300명의 신규 확진자가 나와 사흘째 3천 명대를 이어갔다.

가나가와(1418명), 사이타마(853명), 지바(753명) 등 수도권 3개 광역지역과 오사카(882명)에서도 신규 감염자 수의 고공행진이 이어졌다.

일본 정부는 이들 4개 광역지역에 다음달 2~31일 감염 확산을 억제하기 위한 긴급사태를 추가로 발효하기로 결정했다. 이에 따라 긴급사태 적용 지역은 기존의 도쿄와 오키나와를 포함해 6개 지역으로 늘어났다.

스가 요시히데 총리는 이날 저녁 관저에서 연 기자회견에서 변이 바이러스 때문에 "지금까지 경험한 적이 없는 스피드(속도)로 감염이 확산하고 있다"며 이번 긴급사태가 최후라는 각오로 범정부 차원에서 대응해 나가겠다고 밝혔다.

스가 총리는 오는 8월 하순까지 전체 인구의 40% 이상이 2회 접종을 끝내 새로운 일상을 되찾을 수 있도록 전력을 쏟겠다고도 말했다.

그는 올림픽이 감염 확산의 원인이라는 지적에 대해선 "(외국 선수단이) 공항 입국 때에 일본 국민과 접촉하지 않도록 하는 등 확실하게 대응하고 있다"면서 "지금은 그것(올림픽)이 감염 확산의 원인이 된다고는 생각하지 않는다"고 강조했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr