이준석 "윤석열 입당, 안철수와 합당 모두 쉬운 문제…1차 방정식 문제"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 29일 윤석열 전 검찰총장의 입당, 국민의당과의 합당 등 현안에 대해 ‘쉬운 문제’라고 밝혔다.

29일 이 대표는 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연한 자리에서 윤 전 총장 입당, 국민의당 등 합당 문제에 이같이 밝혔다. 사회자가 현재 상황은 ‘몇 차 방정식’이냐고 묻자 이 대표는 "다 1차 방정식"이라며 "다 독립변수이기 때문에 예를 들어 많은 분들이 윤 총장의 입당 문제와 안철수 국민의당 대표와의 합당 문제 간에 제3지대 고리가 있는 게 아니냐, 그래서 혹시 그게 연계되어 있는 게 아니냐, 이렇게 말씀하시는 분들이 있다. (하지만) 완전 별개"라고 말했다.

합당 관련 실무회담이 합의점 없이 종료된 국민의당과의 협상에 대해서는 "안 대표와의 합당 문제 같은 경우에도 안 대표 측에서 지금까지 협상단장을 이끌었던 권은희 의원과 소통에 어려움이 있었던 것이지, 안 대표도 지금 만났을 때도 야권 단일화나 야권 통합의 의지가 명확했다"며 "많은 것들은 혹시 오해가 서로 있다 하더라도 지도자 간에 회담이나 이런 것들로 인해서 해결될 수 있다"고 말했다.

윤 전 총장의 입당 문제에 대해 이 대표는 "(입당 시기는) 8월일 거라 본다"고 내다봤다. 그는 당내 일부 당협위원장들이 윤 전 총장 캠프에 합류한 것을 두고 "당 사정을 모르는 것도 아니고 당에서 활동했던 인사들이기 때문에 분명히 윤 총장과 상의를 했을 것"이라며 "8월 입당이 아니면 그분들을 데려간 게 무리수이기 때문에 무조건 8월이라고 본다"고 말했다.

구체적인 입당 시점은 알 수 없다고도 했다. 이 대표는 "다음달 15일에 박근혜 전 대통령 사면이 있을지 모른다는 얘기도 있고, 제가 9일부터 13일에 휴가를 가니 9일 전에 (입당한다는) 얘기가 나오고 있는 거 같기도 한데 언질을 받은 것은 아니다"며 "예측이 불가능한 상태"라고 말했다.

만약 윤 전 총장이 입당을 하지 않았을 경우에는 윤 전 총장 캠프에 합류한 당협위원장들에 대한 징계 절차가 뒤따를 것이라는 점도 재차 확인했다.

한편 그는 윤 전 총장보다는 국민의당과의 합당이 급하다는 생각도 밝혔다. 이 대표는 "안 대표 같은 대중 지지도가 높은 분들은 이번 대선에 뛰어서 흥행에 일조해야 한다"면서 "국민의당 일정을 좀 더 빠르게 생각해달라고 하고 싶은 게 윤 전 총장은 당에 소속된 게 아니기 때문에 가볍지만 합당은 정강·정책 등도 서로 합의해야 되는 것이기 때문에 최소한 2주 정도 시간이 걸린다"고 언급했다.

