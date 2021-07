블랙야크, 트레킹 샌들 ‘헤일로’ 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자]아웃도어 브랜드 블랙야크가 계곡 트레킹부터 워터스포츠까지 여름철 야외활동에서 다양하게 신을 수 있는 샌들 '헤일로'를 25일 출시했다.

헤일로는 쿠셔닝과 배수홀이 동시에 적용된 미드솔이 핵심이다. 발바닥 배수 구조로 물이 쉽게 빠지며 동시에 편안한 착화감을 제공한다.

또, 기존 샌들 제품과 달리 토캡(TOE-CAP) 적용으로 바위와 돌이 많은 계곡에서 발가락을 보호한다.

이 제품은 피팅 조절 방식에 따라 ‘헤일로 D’, 헤일로 S’로 선택이 가능하다. ‘헤일로 D’는 보아 핏 다이얼 시스템으로 자신의 발에 맞게 정교한 피팅이 가능하다. ‘헤일로 S’는 케블라 끈의 퀵 레이스 시스템이 적용되어 쉽고 빠르게 조일 수 있다. 각각 16만9000원, 14만9000원이다.

한편 블랙야크는 여가 액티비티 플랫폼 프립과 함께 계곡 트레킹, 레프팅과 연계한 ‘헤일로 S’ 증정 이벤트를 진행하고 있다.

