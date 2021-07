[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업그룹 조선지주사 한국조선해양은 액화천연가스(LNG) 운반선 7척을 짓는 계약을 맺었다고 23일 공시했다. 총 1조5000억원이 넘는 대형 수주다.

회사가 이날 공시한 내용을 보면 아시아와 유럽, 라이베리아 선사와 맺은 이번 계약은 총 1조5614억원에 달한다. LNG선은 건조과정에서 기술력이 필요해 대표적인 고부가 선종으로 꼽힌다. 이번 계약에 따라 울산 현대중공업에서 3척, 전남 영암 현대삼호중공업에서 4척을 짓기로 했다.

한국조선해양은 이 선박을 2024년 상반기부터 2025년 상반기까지 선주사에 순차적으로 인도할 예정이다. 현재까지 이 회사가 수주한 물량은 178척(해양 2기 포함) 168억 달러치로 연간 목표(149억 달러)의 113%를 달성했다.

