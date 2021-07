매일유업, 18주년 기념 매일클래식 영상 공개…이벤트 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업은 18주년 기념 매일클래식 '조우:100년 전 작곡가들의 대화' 영상을 공개하고 관련 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

‘매일클래식’은 매일유업이 2003년부터 진행해온 찾아가는 클래식 공연으로 올해로 18주년을 맞았다. 매일클래식은 수도권에 편중된 공연 기회를 전국의 시민들에게 제공하기 위해 매해 방방곡곡을 순회했다. 코로나19로 지역 방문이 어려워지기 전까지 매일클래식은 전국 60곳 이상의 지역을 방문, 96회의 공연을 통해 5만명이 넘는 관객을 만나왔다.

이번 매일클래식의 주제가 ‘조우’인 것 또한 새로운 플랫폼에서 보다 다양한 만남을 소망하는 의미를 담았다.공연 프로그램 역시 100년 전 파리에서만난세작곡가조지거쉰, 이고르스트라빈스키, 모리스라벨의 작품으로 구성됐다.

연주자로는 바이올린에 김화림·박동석, 비올라에 에르완리샤, 첼로에 박노을, 클라리넷에 김한, 피아노에 김재원 등이 나선다.

연극배우 임정은이 해설을 맡았다.

매일아이닷컴에서는 다음달 8일까지 감상평 및 영상 공유 이벤트가 진행된다.매일유업은 영상을 감상하고 감상평을 남긴 사람 중 100명을 선정해 매일두포인트 5만점 또는 바리스타룰스에스프레소라떼를 제공한다.

