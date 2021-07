이양수, 윤석열 첫 공개 지지 "당내 주자 많지만…정권교체 위해"

국민의힘 현역의원 중 처음

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 현역의원 중 처음으로 윤석열 전 검찰총장을 지지하는 선언이 나왔다.

22일 이양수 국민의힘 의원을 자신의 페이스북에 "윤석열 예비후보를 응원한다"며 장문의 글을 올렸다.

이 의원은 "국민은 다시 희망을 줄 수 있는 새로운 정치에 목말라했다"면서 "그 순간 국민을 향해 묵직한 울림을 전해준 한 사람이 있었다"고 했다. 그러면서 "문재인 정권에서 편안하게 꽃길을 걸으며 검찰총장으로서 권력과 명예를 누릴 수 있는 길을 스스로 내던져 넘어지고 찢기고 부서졌지만 끝내 타협하지 않았고 굴복하지 않았다"면서 "국민은 윤석열 예비후보의 그런 모습을 지켜보며 위로와 감동을 받았다"고 덥숱였다.

이 의원은 이어 "정당에 가입하지 않고 혈혈단신으로 정권에 맞서고 투박한 언어를 사용하며 국민 속으로 터벅터벅 들어갔다"면서 "보수 진보의 진영 논리가 아니라, 표 계산만 하며 국민을 바라보는 것이 아니라, 그저 국민이 가리키는 곳을 향해 가고자 하는 강인한 의지가 보였다"고 언급했다.

또 "당내 훌륭한 대선주자들이 많다는 것도 잘 알고 있다"면서도 "정치 패러다임을 말이 아닌 행동으로 바꿔 달라는 국민의 여망이 가장 많이 담긴 윤석열 예비후보를 제대로 일으켜 세워야 정권교체를 기필코 이뤄낼 수 있을 것"이라고 강조했다.

그는 "윤석열 예비후보가 정권교체를 위한 확실한 방안을 찾아 국민들께 말씀 드리는 날을 기다리며 끝까지 응원하겠다"고 밝혔다.

