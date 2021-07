일본, 소프트볼 개막전 콜드게임 승리

8-1로 호주 제압…에이스 우에노 유키코 호투

후쿠시마서 올림픽 첫 경기…무관중 옥에 티

올림픽에서 13년 만에 치러지는 소프트볼 첫 경기에서 일본이 웃었다. 일본은 21일 후쿠시마현 아즈마 스타디움에서 열린 2020 도쿄올림픽 소프트볼 풀리그 첫 경기에서 호주에 8-1 5회 콜드게임 승리를 거뒀다.

에이스 우에노 유키코는 4⅓이닝 동안 삼진 일곱 개를 잡으며 2피안타 1실점으로 호투했다. 나이토 미노리와 후지타 야마토도 각각 투런포를 쏘아 올리며 디펜딩 챔피언의 위용을 떨쳤다. 일본은 소프트볼이 마지막으로 열린 2008 베이징올림픽에서 금메달을 땄다.

개막 이틀을 앞두고 치러진 소프트볼 경기는 이번 올림픽 시발점이다. 정식 종목 서른세 개 가운데 가장 먼저 열렸다. 코로나19 확산으로 관중은 들어올 수 없었다. 경기가 열린 후쿠시마현은 2011년 일본 동북부를 강타한 대지진과 쓰나미 여파로 원자력 발전소 사고가 터져 한동안 '죽음의 땅'으로 기피된 지역이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr