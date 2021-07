외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 6주만에 매수세로 돌아섰다.

18일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 12일부터까지 16일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2461억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 364억원을, 코스닥시장에서는 2099억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 2,000 등락률 -1.62% 거래량 2,905,546 전일가 123,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 "中기업 수출규제 늘려라" 압박하는 美…中 반도체 굴기 흔들리나반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감주성엔지니어링, SK하이닉스와 121억 규모 장비 공급 계약 close 였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 1378억원 순매수했다. 뒤이어 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 117,000 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 1,016,643 전일가 116,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 훨훨 나는 2차전지 소재株모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! '형님 보다 아우'…1등주보다 2등주 수익률 좋네 close 를 1211억원 순매수했다. 이밖에 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 8,500 등락률 +4.16% 거래량 769,590 전일가 204,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 훨훨 나는 2차전지 소재株'미운오리' SKIET, 날아오르나외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (1190억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 899,000 전일대비 25,000 등락률 +2.86% 거래량 233,974 전일가 874,000 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close (703억원), 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 61,900 전일대비 2,900 등락률 +4.92% 거래량 1,074,045 전일가 59,000 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제솔루스첨단소재, LGD에 올레드 TV용 패널 핵심소재 공급 [e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close (589억원), 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 500 등락률 +0.48% 거래량 294,420 전일가 103,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 한국금융지주, 어두운 실적 전망에도 증권株 '톱픽'정일문 사장의 고고챌린지 "일회용품 줄이고 ESG 늘리고"한국투자증권 미국법인, 사업확장 유상증자 close (585억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 341,000 전일대비 5,000 등락률 -1.45% 거래량 363,606 전일가 346,000 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 포스코 '엔투비'와 MRO 구매대행 업무협약 체결무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소조선·철강업계, 후판 가격 협상 양보 못하는 이유 close ·562억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 447,000 전일대비 2,000 등락률 -0.45% 거래량 1,246,425 전일가 449,000 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 네이버·카카오 잔여백신 오류 이틀째 지속됐는데 원인은 '오리무중'(종합) 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close ·486억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 1,500 등락률 +0.56% 거래량 115,846 전일가 268,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [클릭 e종목]"롯데지주, 실적 가시성 확대…밸류에이션 메리트 부족"[클릭 e종목]롯데케미칼, 지금이 바닥 '반등 기대'…목표주가 유지 close (439억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,500 전일대비 5,300 등락률 +6.53% 거래량 9,598,026 전일가 81,200 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 "일진전기" 후속주! 월요일, 최재형 테마 다시 올라갑니다! 카카오게임즈, 내달 4일 기업설명회 개최반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (333억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 HMM, 36번째 임시선박 출항…"수출물류 지원"무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개! close 이었다. 외국인은 지난 주 HMM을 1698억원 순매도했다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 2,500 등락률 -1.57% 거래량 3,423,188 전일가 159,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 "주도주·수급·방향성 없는 3無 장세…종목 중심 대응 필요"폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다!네이버·카카오 잔여백신 오류 이틀째 지속됐는데 원인은 '오리무중'(종합) close 를 1580억원 팔았다. 이밖에 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 914,599 전일가 124,000 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 [특징주]오하임아이엔티, 대주주 한샘 인수로 이틀 연속 '上' “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정한샘, 사모펀드 IMM과 매각 MOU 체결 close (823억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 1,500 등락률 -0.65% 거래량 468,595 전일가 231,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 현대차·기아, 중국 상반기 판매량 10.8%↓…위기 돌파 위해 조직개편반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감현대차·기아, 상반기 유럽서 49만4158대 판매…점유율 '4위' close (620억원), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 950 등락률 -3.65% 거래량 7,620,725 전일가 26,050 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close (612억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 828,000 전일대비 10,000 등락률 +1.22% 거래량 215,692 전일가 818,000 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 "주도주·수급·방향성 없는 3無 장세…종목 중심 대응 필요"LG화학 "배터리 소재 인재 오세요"…하반기 경력 대규모 채용반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (516억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 52,500 전일대비 700 등락률 +1.35% 거래량 1,171,346 전일가 51,800 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고카뱅 상장에 KB금융 투자 '잭팟'…위협적 경쟁자 등장은 '불안' close (397억원), 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 7,000 등락률 +2.77% 거래량 217,669 전일가 252,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 업황부진·유가상승에 시름 깊은 화학株[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close (385억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 50 등락률 +0.13% 거래량 1,483,749 전일가 38,700 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 신금투, 글로벌 IT기업 '버투사' 메자닌 인수금융 투자[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일숨고르는 은행株, 하반기 다시 뛴다 close (349억원), 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 61,000 전일대비 4,000 등락률 +7.02% 거래량 18,438,286 전일가 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다!“에스디바이오센서” 놓치신 분! 미FDA 승인 ‘ㅇㅇㅇ’ 잡으세요!‘신풍제약’보다 크다!! 바이오 판도 뒤엎을 황금株! close (339억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

글로벌 유동성 환경 호조 등이 외국인 움직임에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 분석이다. KTB투자증권에 따르면 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장은 반기 통화정책 의회 증언을 통해 예상보다 높은 인플레이션 환경이 예상보다 길어질 수 있다고 진단했지만 이 역시 일시적일 것이라는 기존 판단을 고수했다. 이에 따라 6월 미국 소비자물가 상승률(5.4%)이 예상을 상회하며 고점을 경신했음에도 불구하고 시장 우려가 억제될 수 있었다. 박석현 KTB투자증권 연구원은 "파월 의장은 테이퍼링(자산매입축소) 결정에 앞서 고용시장 추가 회복에 대한 확인이 필요함을 확인시켜줬는데 이는 시장에서 우려하는 Fed의 성급한 태도 변경이 당분간 배제될 것임을 의미한다"면서 "시장 영향력 측면에서는 낮아진 국채금리 레벨의 안정적 흐름 지속을 뒷받침한다"고 분석했다.

유럽중앙은행(ECB) 역시 Fed와 동일한 상황인식을 보여주고 있다. 유로존 소비자물가 상승률이 2%에 근접했지만 2% 소폭 하회에 맞춰져 있던 정책 목표를 2%로 고정시켰고 일시적인 물가 상승에 영향을 받지 않을 것임을 분명히 했다. 박 연구원은 "선진국 양대 중앙은행의 기존 통화정책 기조 불변 방침이 확고한 것으로 확인되고 있는 점은 글로벌 유동성 환경 호조가 연장되고 있음을 말해준다"고 설명했다. 이어 그는 "글로벌 유동성 환경 호조와 낮은 국채금리의 조합은 IT주 수익률과 신흥국 주식시장 외국인 동향에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며 이는 코스피의 추가 고점 경신 시도를 이끄는 동력이 될 것"이라고 덧붙였다.

