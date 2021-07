삼성전자, 라이프스타일 TV '더 세리프' 65형 선봬

19일 한국 시작으로 전 세계 순차 출시 예정

삼성전자가 라이프스타일 TV '더 세리프' 65형을 19일 한국 시장에 출시한다.

삼성전자는 기존 43·50·55형에 대형 스크린을 선호하는 소비자 트렌드를 반영해 65형을 신규로 도입했다고 18일 밝혔다. 한국을 시작으로 전 세계에 순차적으로 출시할 예정이다.

더 세리프는 세계적으로 유명한 가구 디자이너인 로낭&에르완 부훌렉 형제가 디자인에 참여한 제품으로 세리프체 글꼴의 알파벳 'I'에서 영감을 받아 디자인했다.

어떤 공간에서도 조화를 이뤄 가구와 TV의 경계를 허문 제품으로 평가받는다. TV를 시청하지 않을 때에는 부훌렉 형제가 디자인한 '매직스크린' 콘텐츠로 인테리어 효과를 줄 수 있다.

TV 옆면을 갤럭시 스마트폰으로 터치하면 근거리 무선통신(NFC) 기술을 기반으로 스마트폰 콘텐츠를 TV 화면으로 재생해주는 '탭뷰' 기능도 있다. 이 기능은 삼성 갤럭시 안드로이드 8.1 이상 모델에서 사용할 수 있다. 애플의 '에어플레이2(Airplay2)' 서비스도 지원한다. 더 세리프 65형의 가격은 출고가 기준 279만원이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr