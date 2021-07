제헌절 광주行 윤석열 "자유민주주의 지킨 열사 참배로 메시지 대신"

"말이 아니라 행동"

尹, 5.18 민주묘지 참배 예정

[아시아경제 이현주 기자] 야권 대선 유력후보인 윤석열 전 검찰총장이 16일 제헌절 메시지를 냈다.

윤 전 총장은 이날 기자 단체 공지를 통해 "말이 아니라 행동이다. 자유민주주의 헌법정신을 피로써 지킨 열사들에 대한 참배로 제헌절 헌법수호 메시지를 대신하겠다"고 밝혔다.

제헌절 당일인 17일 윤 전 총장은 광주를 방문한다. 5·18 민주묘지에 참배하고 유가족들을 만나는 일정을 소화한다. 윤 전 총장 대변인실은 "5·18은 자유민주주의 헌법정신을 피로써 지켜낸 헌법 수호 항거"라며 "5·18의 정신을 이어받아 자유민주주의 헌법 가치로 국민 통합과 미래의 번영을 이뤄내야 하는 것이 우리의 사명"이라고 설명했다.

오후엔 인공지능 사관학교를 방문하고 광주 충장로 일대에서 시민과 만남도 예정돼 있다.

