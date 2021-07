(사)순천시자원봉사센터, 덕연동에 새 보금자리 마련

새로운 시작! 변화하는 자원봉사!

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] (사)순천시자원봉사센터(이사장 이금옥, 센터장 문응연)는 자원봉사문화를 확산하고 자원봉사자들의 지속적인 활동 장려를 위해 지난 1월에 사단법인으로 정식 출범했다.

8만여 명의 자원봉사자들과 함께 따뜻한 순천시를 만들고자 전날 센터 이전 개소식을 가졌다고 순천시는 16일 밝혔다.

이날 개소식에는 허석 순천시장과 허유인 순천시의회 의장을 비롯해 전남도자원봉사센터, 자원봉사협의회 등 유관기관장과 자원봉사자 50여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

새로운 보금자리는 덕암길 61(구 덕연동주민센터 건물)에 자리하고 있으며, 1층은 사무실과 회의실, 세탁실, 2층은 센터 교육장으로 자원봉사자 및 단체에서 활용하고, 3층은 현재 덕연동 예비군 2중대에서 사용한다.

센터는 현재 참!좋은 사랑의 밥차, 자원봉사단체 활성화 지원, 자원봉사보험료 지원사업 등 자원봉사 프로그램을 진행하고 있으며, 올해 4월 말에는 외부 공모사업에 선정돼 자원봉사단체와 대상자 간 연계를 통한 정서지원 및 물품지원 서비스를 지원하고 있다.

문응연 순천시자원봉사센터장은 “새로운 보금자리에서 8만여 명의 자원봉사자가 원활히 봉사활동을 수행할 수 있도록 더욱 적극적으로 지원하겠다”면서 “자원봉사로 더 따뜻하고 행복한 도시 순천을 만드는데 자원봉사센터가 기여하겠다”고 전했다.

한편, (사)순천시자원봉사센터는 지난 1996년 9월 14일 전남도 최초로 설립됐으며 지난해 10월 26일 새롭게 사단법인 순천시자원봉사센터 발기인 모임 및 창립총회를 거쳐 12월 28일자로 사단법인으로 등록했다.

초대 이사장으로 순천대학교 법학과 이금옥 교수가 선임됐으며, 이사 15명, 감사 2명으로 구성돼 있다.

