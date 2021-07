신안군, ㈔희망을나누는사람들 아름다운 나눔 이어져

5억원 상당 물품 기부…따뜻한 동행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 지난 14일, ㈔희망을나누는사람들(회장 김정안)과 ‘희망 나눔 연결운동’ 사랑의 물품 전달식을 했다고 16일 밝혔다.

이날 행사에는 어린이집·지역아동센터·보육원 등 20개 아동복지시설과 14개 읍·면사무소담당자 총 50여 명이 참석한 가운데 관내 주민들을 위한 사랑의 물품 전달식을 했다.

㈔희망사에서는 지난달 24일 업무협약을 체결하고 애초 2억 원 상당 생활용품 지원하기로 했으나 최근 폭우 등 어려움을 겪고 있는 신안군 주민을 위해 LG생활건강과 영실업에서 후원받은 총 5억원 상당의 샴푸, 치약, 어린이 장난감 등 생필품을 지원하기로 했고, 이는 신안군복지재단을 통해 아동 시설과 관내 주민 등 적재적소에 신속하게 전달하기로 했다.

박우량 군수는 “도서 지역인 1004섬 신안군에 관심을 두고 섬 복지 증진을 위해 아낌없이 지원해줘 진심으로 감사드린다”며 “후원 물품은 코로나19 장기화와 최근 불볕더위 등으로 어려움을 겪는 군민들에게 큰 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 신안군은 ㈔희망사와 지난달 24 업무협약을 통해 긴밀한 협력체제를 구축해 아동·청소년들이 꿈과 희망을 품고 바른 인재로 성장할 수 있도록 ‘따뜻한 동행, 아름다운 나눔’을 함께 실천하기로 했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr