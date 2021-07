자담치킨, 新사이드메뉴 ‘매콤로제떡볶이’로 여름 입맛 저격

최근 식품업계를 달구고 있는 ‘로제 열풍’에 자담치킨도 합류했다. 자담치킨은 17일부터 새로운 사이드메뉴 ‘매콤로제떡볶이’를 출시한다.

이번에 출시되는 ‘매콤로제떡볶이’는 고추장 양념에 크림 베이스가 첨가되어 매콤함과 부드러움을 같이 느낄 수 있도록 구성된 메뉴다. 자담치킨의 기존 사이드메뉴였던 조아떡볶이보다는 한층 부드럽지만, 여전히 충분한 매콤함으로 세대를 아울러 누구나 즐길 수 있도록 제작됐다.

‘매콤로제떡볶이’는 치킨의 고소함을 배가시켜줄 수 있기 때문에 후라이드치킨과도 잘 어울리며, 특히 자담치킨의 시그니처인 ‘생그라나치킨’과 함께 먹으면 ‘단맵’의 조화를 느낄 수 있다. 자담치킨의 다른 사이드메뉴와도 잘 어울리기 때문에 올 여름 대중들의 입맛을 사로잡을 것으로 기대된다.

자담치킨은 ‘매콤로제떡볶이’ 출시를 통해 시장의 요구에 적극 대응하면서 고객들의 사이드메뉴 선택의 폭을 넓히는 효과도 기대하고 있다. 앞으로도 고객들의 입맛 변화를 잘 살피고, 더 나아가 새로운 맛으로 시장을 선도하는 데 총력을 다할 예정이다.

자담치킨은 웰빙푸드가 2011년에 시작한 치킨 브랜드다. 2017년부터 한국 최초로 동물복지 인증을 받은 원료육을 이용해 후라이드치킨을 비롯한 주요 메뉴를 만들고 있으며, 히말라야 핑크솔트로 염지를 하는 등 웰빙 콘셉트를 구현한 치킨을 만드는 데 앞장서고 있다.

