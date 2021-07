외국인·기관 매도…코스피 하락 출발

전날 연중 최고치 마감한 코스닥도 하락 출발

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매도세 때문에 코스피가 하락 출발했다.

16일 코스피는 전 거래일 대비 0.10%(3.33포인트) 하락한 3282.89로 장을 시작했다. 이날 오전 9시1분 3264.39까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관이 팔아치우고 있다. 외국인과 기관은 각각 234억원, 1795억원을 순매도했다. 개인은 2142억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 은행의 낙폭은 0.95%로 가장 컸다. 이어 전기전자(-0.91%), 서비스업(-0.83%), 운수장비(-0.74%), 건설업(-0.70%) 등 순으로 떨어졌다. 음식료업(0.90%), 종이목재(0.59%), 의료정밀(0.56%), 비금속광물(0.46%), 통신업(0.16%) 등은 상승했다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 약세를 나타냈다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 1,500 등락률 -0.94% 거래량 890,935 전일가 159,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일카카오엔터테인먼트, 멜론컴퍼니 흡수합병 결정"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close 의 낙폭은 1.25%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 121,000 전일대비 2,500 등락률 -2.02% 거래량 921,401 전일가 123,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 한진만 부사장 "개방형 혁신으로 메모리 개발 앞장설 것""애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속 close (-1.21%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 2,500 등락률 -0.94% 거래량 66,614 전일가 266,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close (-1.13%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 900 등락률 -1.02% 거래량 279,481 전일가 88,200 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 잠잠했던 코스피…낙폭 줄이며 3260대 마감'형님 보다 아우'…1등주보다 2등주 수익률 좋네코스피 장 초반 주춤…3250대로 후퇴 close (-0.91%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,700 전일대비 900 등락률 -1.12% 거래량 3,213,450 전일가 80,600 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 2주간 '특별방역기간' 돌입…"저녁 법카 사용 자제"삼성전자 한진만 부사장 "개방형 혁신으로 메모리 개발 앞장설 것""애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (-0.87%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 451,000 전일대비 2,000 등락률 +0.45% 거래량 194,322 전일가 449,000 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close (-0.67%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 2,500 등락률 -1.08% 거래량 78,567 전일가 231,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 고성능 N브랜드 전시공간 'N 시티 서울' 운영"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속 close (-0.65%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 752,000 전일대비 2,000 등락률 +0.27% 거래량 48,644 전일가 750,000 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속훨훨 나는 2차전지 소재株 close (-0.40%) 순으로 떨어졌다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 879,000 전일대비 5,000 등락률 +0.57% 거래량 25,599 전일가 874,000 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close (1.26%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 826,000 전일대비 8,000 등락률 +0.98% 거래량 57,699 전일가 818,000 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속훨훨 나는 2차전지 소재株 close (0.49%)은 상승했다.

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 0.04%(0.46포인트) 하락한 1053.85로 출발했다. 이날 오전 9시2분 1047.77까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 211억원, 125억원을 순매도했다. 개인은342억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 비금속의 낙폭은 1.40%로 가장 컸다. 이어 금융(-1.24%), 운송장비·부품(-0.93%), 반도체(-0.92%), 제약(-0.87%) 등 순으로 하락했다. 통신서비스(1.00%), 화학(0.48%)은 올랐다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 78,900 전일대비 3,700 등락률 -4.48% 거래량 772,828 전일가 82,600 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 잠잠했던 코스피…낙폭 줄이며 3260대 마감코스피 장 초반 주춤…3250대로 후퇴외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close 의 낙폭은 3.27%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 112,500 전일대비 1,000 등락률 -0.88% 거래량 99,744 전일가 113,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속잠잠했던 코스피…낙폭 줄이며 3260대 마감 close (-1.15%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 155,500 전일대비 1,800 등락률 -1.14% 거래량 46,321 전일가 157,300 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close (-1.14%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 836,714 전일가 81,200 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신코스피, 개인·기관 순매수세에 상승 출발 close (-0.86%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 177,600 전일대비 1,500 등락률 -0.84% 거래량 14,417 전일가 179,100 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피, 개인·기관 순매수세에 상승 출발잠잠했던 코스피…낙폭 줄이며 3260대 마감 close (-0.56%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 78,000 전일대비 500 등락률 -0.64% 거래량 37,258 전일가 78,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close (-0.13%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,950 전일대비 1,200 등락률 -3.23% 거래량 1,957,806 전일가 37,150 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close (-0.13%) 순으로 떨어졌다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 88,400 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 39,543 전일가 88,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신코스피, 개인·기관 순매수세에 상승 출발 close (1.81%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 270,900 전일대비 1,300 등락률 +0.48% 거래량 422,281 전일가 269,600 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속美와 동맹 맺고 신나게 뛰는 2차 전지! 최대 수혜株 공개! close (1.34%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 359,200 전일대비 1,700 등락률 -0.47% 거래량 3,939 전일가 360,900 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close (0.61%)는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr