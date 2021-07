함께 해 온 실무진이 설립한 새 둥지

배우 김태리와 전여빈이 새로운 매니지먼트사에 둥지를 틀었다. 두 배우의 매니지먼트였던 제이와이드컴퍼니는 12일 "오랜 시간 함께 해 온 실무진이 '매니지먼트mmm'을 설립했다"며 "김태리와 전여빈이 새로운 출발을 알린다"고 전했다.

김태리는 영화 '아가씨'로 데뷔해 충무로에서 탄탄대로를 걸었다. 주요 출연작으로는 영화 '리틀 포레스트'·'1987'·'승리호', 드라마 '미스터 션샤인' 등이 있다.

전여빈은 영화 '죄많은 소녀'로 주목받은 뒤 다양한 작품에 참여했다. 영화 '해치지 않아'·'낙원의 밤', 드라마 '멜로가 체질'·'빈센조' 등이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr