'코로나 집단감염' 현대백화점 무역센터점, 내일부터 정상영업

식품관 근무자는 14일간 자가격리 … 근무인원 3분의 1 수준으로 최소화

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 집단감염이 발생해 임시 휴점했던 서울 삼성동 현대백화점 무역센터점이 13일부터 다시 정상 영업에 들어간다.

12일 현대백화점에 따르면 무역센터점은 13일 영업을 재개하면서 전체 근무 인원을 평소의 3분의 1 수준으로 최소화하기로 했다. 전체 직원 중 세 차례 이상 코로나19 검사에서 음성으로 확인된 직원만 근무할 수 있다.

식품관 근무자의 경우 확진 여부와 관계 없이 지난 7일부터 14일간 자가격리에 들어간 만큼 전원 대체인력이 투입된다.

백화점 출입구 13곳에서는 QR체크인과 안심콜 방식으로 방문자를 확인한다. 엘리베이터의 탑승 정원은 30% 이상 줄이고 에스컬레이터는 2칸 띄어타기 등 거리두기 조치가 강화된다.

직원 출입구에는 전신을 소독하는 '방역 게이트'를 운영하고 직원 이용시설에서 방역 수칙이 지켜지는지를 관리하는 '안전방역관' 제도도 도입한다.

현대백화점 무역센터점에서는 지난 4일 직원 2명이 처음으로 확진된 이후 11일까지 관련 확진자가 총 118명 발생했다. 이 중 백화점 직원이 95명이다.

무역센터점은 확진자가 발생한 이튿날인 5일 하루 휴점한 뒤 6일 정상 영업을 시작했으나 추가 확진자가 나오면서 이날 오후 3시 조기 폐점했다. 이후 확진자가 급증하자 7일부터 백화점 휴점일인 12일까지 휴점하고 방역과 소독 작업을 했다.

현대백화점 관계자는 "휴점 기간 동안 모든 시설에 대한 철저한 방역과 소독을 실시했다"며 "고객과 직원 모두에게 안전한 쇼핑공간을 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr