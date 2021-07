허성무 특례시협의회 대표회장, 청와대 방문 '지방자치 신지평 열 수 있도록 지원' 건의

특례시 4개 시장 등 범정부 차원 지원 강력 요청

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 내년 1월 13일 특례시 공식 출범을 6개월여 앞둔 가운데, 허성무 창원시장을 비롯한 고양·수원·용인 4개 특례시장이 행보를 이어가고 있다.

특례시시장협의회 대표회장인 허성무 창원시장 등은 12일 청와대 이신남 자치발전비서관을 면담하고 성공적인 특례시 출범을 위한 범정부 차원의 지원을 요청했다.

면담에서는 특례시 사회복지급여 기준 대도시 수준 상향과 제2차 지방 일괄 이양법·지방자치법 시행령 등을 추진할 전담 기구 설치 등이 논의됐다.

특례시는 지역 특성과 도시의 역량에 걸맞은 특례를 인정받아 보다 나은 행정서비스를 제공할 수 있도록 한 새로운 형태의 지방자치 모델이다.

하지만 어떠한 특례가 주어질지 구체적으로 정해진 바가 없어 이를 위한 법령 제·개정 등 조치가 시급한 상태다.

허성무 창원시장은 "갈수록 심화하는 수도권 집중과 지방소멸 위기 상황에서 특례시를 통한 새로운 형태의 지방자치가 그 답이 될 수 있다"며 "이를 위해 범정부 차원에서 지원해 주기를 바란다"고 거듭 요청했다.

