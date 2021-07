文 대통령 "거리두기 4단계 '짧고 굵게' 끝낼 것…조금 더 참고 견뎌내자"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 거리두기 4단계를 '짧고 굵게' 끝내면 경제적 피해를 최소화할 수 있다며 지자체장들의 역할이 중요하다고 강조했다. 백신 접종에도 속도를 내는 한편, 국민들에게는 "조금 더 참고 견뎌내자"며 성숙한 방역의식을 당부했다.

문 대통령은 12일 코로나19 대응 수도권 특별방역점검회의를 주재한 자리에서 "거리두기 4단계 조치를 '짧고 굵게' 끝내고, 백신 접종 확대로 연결시키면서 기필코 상황을 반전시킬 수 있을 것"이라며 이같이 말했다.

문 대통령은 거리두기 4단계가 "봉쇄 없이 할 수 있는 가장 고강도의 조치로, 방역에 대한 긴장을 최고로 높여 '짧고 굵게' 상황을 조기에 타개하기 위한 것"이라며 "'짧고 굵게' 끝낼 수만 있다면, 일상의 복귀를 앞당기고 경제적 피해를 최소화할 수 있는 지름길이 될 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 이번 확산 양상을 막기 위해서는 진단검사, 역학조사, 격리치료로 이어지는 K-방역 장점을 극대화해야 한다며 "정부는 수도권 지자체와 함께 가용자원을 총동원해 대규모 진단검사와 철저한 역학조사를 실시하는 등 보다 촘촘한 방역망을 구축하겠다"고 말했다. 일시적으로 부족해질 수 있는 생활치료센터도 신속히 확충할 필요가 있다고 덧붙였다.

이날 회의에는 오세훈 서울시장, 이재명 경기지사와 박남춘 인천시장 등 지자체장들도 참석했다. 문 대통령은 "오늘 함께해 주신 시·도지사님들은 수도권의 방역 사령탑"이라며 "진단검사와 역학조사, 취약시설 점검, 생활치료센터 확충 등 일선 현장의 방역에서 지자체의 역할이 절대적으로 중요하다"고 당부했다.

문 대통령은 "정부는 도입되는 백신 물량을 최대한 효율적으로 활용해 접종 시기를 보다 앞당길 수 있도록 최선을 다하겠다"며 이스라엘과 백신 스왑으로 들여온 백신은 내일부터 서울과 경기지역에서 대민 접촉이 많은 버스, 택시, 택배 기사, 교육·보육 종사자들에게 우선 접종하겠다"고 밝혔다.

K-방역 성공을 위한 성숙한 시민의식도 요구했다. 문 대통령은 "'잠시 멈춘다'는 마음으로 이동과 모임을 최대한 자제해 주시고, 마스크 착용 등 방역수칙을 철저하게 준수해 주시기 바란다"며 "풍선 효과를 막기 위해 휴가 기간도 최대한 분산하여 사용해 주실 것을 당부드린다"고 말했다.

문 대통령은 "조금 더 참고 견뎌내자고 당부드리게 되어 대단히 송구한 마음 금할 수 없다"면서도 "중소상공인들과 자영업자들의 영업 제한으로 인한 손실은 손실보상법, 추가경정예산을 활용해 최대한 보상함으로써 어려움을 조금이라도 덜어드리겠다"고 말했다.

문 대통령은 "지금까지 잘해왔듯이 정부와 지자체와 국민이 힘을 모은다면 우리는 해낼 수 있다"며 "정부는 지자체와 함께 총력체제로, 지금의 확산과 4단계 조치를 조속히 종식시키고 일상 회복, 민생 회복의 희망을 되살려내겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr