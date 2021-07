[아시아경제 유병돈 기자] 백화점 화장실에 부탄가스를 몰래 가지고 들어가 불을 지르려던 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 영등포경찰서는 11일 오후 9시께 영등포구의 한 백화점 화장실 안에서 부탄가스에 토치를 연결해 불을 붙이려 한 혐의(현주건조물 방화 미수)로 A(22)씨를 체포해 조사 중이라고 12일 밝혔다.

당시 영업 마감을 앞두고 시설을 점검하던 백화점 직원이 A씨를 발견해 경찰에 신고했다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등을 조사 중이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr