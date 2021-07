[책소개]왜 유능한 CEO들은 철학 공부에 집중하는가? … 사장철학

사업에서 길을 잃을 때, 철학자의 안내가 필요하다

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 사업가는 매일 판단하고 결정한다. 제품과 서비스를 구상할 때, 함께 일할 사람을 찾을 때, 조직의 규칙과 문화를 만들 때, 위기를 극복할 방법을 모색할 때 모두 사업가의 전략적 판단이 필요하다.

그 판단의 밑바탕에 철학이 자리한다. 철학적 사고는 통찰력, 판단력, 돌파력의 근간이 된다.

행성B에서 출간한 안상헌 작가의 '사장의 철학'은 말 그대로 경영 최전선에 서 있는 사장들을 위해 쓴 실전 철학 매뉴얼이다.

인간 본성을 꿰뚫어 보게 하고, 천변만화의 시대에 대응할 철학이라는 무기를 제공한다.

소크라테스처럼 새로운 관점에서 질문하고, 공자처럼 통찰하며, 니체처럼 욕망하는 법을 알려준다. 스토아철학으로 실패를 반전시키고, 디오게네스를 통해 니즈를 찾아낸다. 또 남다른 경영철학으로 성공한 기업과 CEO들의 이야기를 소개해 사업 현장에서 철학을 적용하는 실체적 방법을 보여준다.

책의 구성은 ▲1부 세계적 브랜드는 철학을 어떻게 활용하는가? ▲2부 성공하는 사업가는 어떤 철학에 집중하는가? ▲3부 통찰력은 어떻게 얻는가? ▲4부 사장은 어떻게 철학으로 강해지는가? 로 구성됐다.

철학하는 사장은 철학이 없는 사장과 관점이 다르다. 더 성장하고 싶은 사업가와 창업을 꿈꾸는 이들에게, 인간의 본질을 읽기 위해 평생을 바친 철학자들의 조언이 지혜와 용기를 북돋을 것이다.

한편 안 작가는 삶의 문제를 탐구하는 인문학자로 '생산적책읽기', '인문학공부법', '미치게 친절한 철학'등을 집필했으며 현재 애플인문학당 대표로 인문학 보급에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr