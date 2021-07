인천 부평구 산곡남초교서 10명 확진…가족 등 2500명 검사

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천에서 코로나19 집단감염이 발생한 인주초등학교에 이어 산곡남초등학교에서도 확진자가 잇따라 발생했다.

12일 인천시교육청과 인천 부평구에 따르면 전날 오후 부평구 산곡남초교에서 교직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

이 교직원은 기존 확진자의 접촉자로 분류돼 코로나19 검사를 받은 결과 양성 판정이 나왔다.

방역 당국이 이후 해당 교직원과 관련된 학급 학생들을 먼저 검사한 결과 현재까지 1학년 학생 9명이 양성 판정을 받은 것으로 파악됐다. 관련 누적 확진자는 10명이다.

이 학교는 현재 24개 학급에 학생 584명이 재학 중이다. 확진자가 발생한 1학년 학생은 모두 97명이다.

방역 당국은 학교에 선별진료소를 설치하고 학생, 교직원, 가족 등 2500여명을 대상으로 전수 검사를 하고 있다.

인천 부평구 관계자는 "최초 감염 경로에 대해서는 역학 조사가 진행 중"이라며 "전수 검사 결과에 따라 확진자는 더 늘어날 수 있다"고 밝혔다.

앞서 집단감염이 발생한 인천 미추홀구 인주초교에서는 학생과 교직원 등 모두 62명이 확진 판정을 받았다.

